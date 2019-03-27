Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru вчера в 12:20
Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Хасан Салихамиджич: Эрнандес продолжит лучшие традиции французских футболистов в «Баварии»
Советский спортвчера в 13:22
«Буду бороться за титулы в одном из лучших клубов Европы». Эрнандез - о переходе в «Баварию»
Спорт-Экспрессвчера в 13:19
Зидан опустился на 5-е место в списке самых дорогих французских игроков в истории футбола
Sport24.ruвчера в 19:07
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия
Материалы на арест Абызова поступили в суд
Обновлено вчера в 08:28
Авто
Lincoln показал силуэт нового кроссовера Corsair
Компания Lincoln опубликовала тизер нового кроссовера под названием Corsair, который заменит в линейке американской марки модель MKC.
Обновлено вчера в 08:53
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
США призвали Россию добиться вывода сирийских войск с Голанских высот
Россия должна убедить Сирию немедленно отвести войска от Голанских высот, заявил в Совбезе ООН политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:03
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
Обновлено вчера в 23:41
Политика
США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
Авто
Бюджетный седан Chevrolet Onix на базе Cruze получил спортивный салон
Компания Chevrolet собирается вывести на рынок новый четырехдверный автомобиль. Первым рынком для новинки станет Южная Америка.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество
Увеличить рабочий день для женщин хотят в России
Специалисты ведомства предложили пересмотреть нормы рабочего труда для женщин и увеличить продолжительность рабочей недели с 36 до 40 часов.
Обновлено вчера в 04:08
Игры
Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
«Коммерсантъ» раскрыл схему хищений по делу Михаила Абызова
Как пишет газета со ссылкой на материалы дела, тогда он владел 95 процентами акций «Сибирской энергетической компании», «Региональных электрических сетей» и «Сибэнергостроя».
Обновлено в 00:50
Авто
Почему Ford сворачивает бизнес в России
Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 13:49
Кино
Актёр озвучки «Мстителей» проспойлерил смерть ключевого персонажа в «Финале»
Мексиканский актёр Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета и сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в "Финале".
Обновлено вчера в 17:05
Наука
Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов
Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов.
Обновлено вчера в 10:15
Здоровье
Россияне вдвое превысили норму потребления сахара
В 2018 году потребление основных видов продукции в России опережало установленные Минздравом нормы, сообщает RT со ссылкой на Минсельхоз.
Обновлено в 00:57
Происшествия
В скандально известной школе Большого Камня сменился директор
В скандально известной школе №2 в Большом Камне, где произошел самосуд над проблемным пятиклассником, сменился директор.
Обновлено в 00:28
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой ответил на обвинения в её смерти
Первый муж Юлии Началовой и экс-участник группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской впервые прокомментировал смерть певицы.
Обновлено вчера в 08:12
Спорт
Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
США уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX, заявил исполняющий обязанности ведомства Дэниел Элуэлл.
Обновлено в 01:06
Общество
Посмеявшихся над своими зарплатами врачей роддома вынудили уволиться
В башкирском городе Салават более 20 врачей единственного роддома были вынуждены написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Обновлено в 01:30
Футбол
Черышев попал в команду недели FIFA 19
Эффективная игра полузащитника сборной России Дениса Черышева в матчах отбора на ЕВРО-2020 против Бельгии и Казахстана не прошла мимо менеджеров компании EA Sports.
Обновлено вчера в 18:14
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты
В России растут продажи смартфонов с беспроводной зарядкой
"М. видео – Эльдорадо" оценивает прошлогодние продажи смартфонов с беспроводной зарядкой в 2,5 млн штук и 135 млрд руб. В общих штучных продажах смартфонов такие аппараты заняли 8% (+ 3 п. п. к 2017 г.), оценивает представитель "М. видео – Эльдорадо" Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 02:20
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00