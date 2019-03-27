Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru вчера в 12:20
Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
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Зидан опустился на 5-е место в списке самых дорогих французских игроков в истории футбола
Sport24.ruвчера в 19:07
Хасан Салихамиджич: Эрнандес продолжит лучшие традиции французских футболистов в «Баварии»
Советский спортвчера в 13:22
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Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей
Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Экономика
ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»
Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
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Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
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Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
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Спорт
Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова
Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.
Обновлено в 02:28
Культура
Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Индия испытала противоспутниковую ракету
Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег
Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Экономика
Пенсионные фонды спасут по банковской системе
Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных
Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
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Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочно
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:51
Транспорт
В Красноярске закрывают «студенческий» автобусный маршрут
С начала апреля в Красноярске закрывают автобусный маршрут № 35А «СФУ — Академгородок», сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 01:46
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Липецке в жуткой аварии на Октябрьском мосту погибли два человека
Ударом снесло верхнюю часть легковушки. Водитель и его пассажир погибли на месте аварии.
Обновлено в 01:39
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол
Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»
Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено вчера в 06:24
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Порошенко назвал условие переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00