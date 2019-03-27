Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru вчера в 12:20

Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.
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Люка Эрнандез – самый дорогой трансфер в истории «Баварии»

Спорт-Экспресс02:43

«Бавария» купила Люку Эрнандеса, Игнатьев продлил контракт с «Краснодаром», Медведева замахнулась на четверные и другие новости утра

Sports.ru00:30

Зидан опустился на 5-е место в списке самых дорогих французских игроков в истории футбола

Sport24.ruвчера в 19:07

Маттеус: после «Ливерпуля» в «Баварии» поняли, что нужно инвестировать

Чемпионатвчера в 23:28

«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»

Матч ТВвчера в 12:35

Хасан Салихамиджич: Эрнандес продолжит лучшие традиции французских футболистов в «Баварии»

Советский спортвчера в 13:22

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Все про Спорт рувчера в 02:45
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Происшествия

Названа причина обысков в правительстве Хабаровского края

Обновлено в 02:09
Здоровье

Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей

Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Экономика

ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки»

Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».
Обновлено в 00:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено вчера в 07:40
Спорт

Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова

Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.
Обновлено в 02:28
Культура

Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие

Индия испытала противоспутниковую ракету

Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Политика

«Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег

Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.
Обновлено в 01:17
Экономика

Пенсионные фонды спасут по банковской системе

Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных

Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:51
Транспорт

В Красноярске закрывают «студенческий» автобусный маршрут

С начала апреля в Красноярске закрывают автобусный маршрут № 35А «СФУ — Академгородок», сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 01:46
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Липецке в жуткой аварии на Октябрьском мосту погибли два человека

Ударом снесло верхнюю часть легковушки. Водитель и его пассажир погибли на месте аварии.
Обновлено в 01:39
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Политика

Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Политика

В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы

Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.
Обновлено вчера в 06:24
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Обновлено вчера в 10:48
Политика

Порошенко назвал условие переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.
Обновлено вчера в 13:00
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Люка Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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