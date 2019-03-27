«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евроSports.ru вчера в 12:20

Мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего футболиста. Контракт, рассчитанный на пять лет, вступит в силу 1 июля 2019 года. «Бавария» также сообщила, что заплатит «Атлетико» за француза 80 миллионов евро.

«Бавария» объявила о трансфере Эрнандеса за 80 млн евро

Все про Спорт ру

Здоровье Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Экономика ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников и присоединит три «дочки» Оптимизация структуры ВЭБ.РФ, начавшаяся после прихода в мае 2018 года на пост главы госкорпорации бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, приведет к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников в самом ВЭБе и трех интегрируемых в головную организацию «дочках».

Экономика Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.

Экономика Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.

Спорт Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.

Культура Губернатор выступил против объединения театров Ярославля и Петербурга Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил против объединения ярославского театра драмы им. Федора Волкова и петербургского Александринского театра.

Армия и оружие Индия испытала противоспутниковую ракету Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.

Политика «Голос» обвинил парламентские партии в выводе бюджетных денег Движение «Голос» проанализировало данные о расходах четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — с упором на то, как они распоряжаются бюджетным финансированием.

Экономика Пенсионные фонды спасут по банковской системе Законопроект о санации НПФ обретает очертания Банк России сможет санировать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) через Фонд консолидации пенсионного сектора, который планируется создать по образцу банковского.

Политика КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Происшествия При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.

Политика США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.

Политика Тереза Мэй заявила о готовности уйти в отставку досрочно Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова уйти со своего поста в случае, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Транспорт В Красноярске закрывают «студенческий» автобусный маршрут С начала апреля в Красноярске закрывают автобусный маршрут № 35А «СФУ — Академгородок», сообщает пресс-служба мэрии.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.

Происшествия В Липецке в жуткой аварии на Октябрьском мосту погибли два человека Ударом снесло верхнюю часть легковушки. Водитель и его пассажир погибли на месте аварии.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Футбол Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“» Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".

Политика Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.

Политика В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN нескольо экзотических элементарных частиц.