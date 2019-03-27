Футбол

«Бавария» объявила о рекордном трансфере ЭрнандесаLiveSport.ru 13:02

«Бавария» объявила о трансфере защитника «Атлетико» Люки Эрнандеса. Об этом сообщил официальный сайт мюнхенского клуба. За чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции «Бавария» заплатила 80 миллионов евро.
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Л. Эрнандес: «Атлетико» всегда будет частью меня

Чемпионат12:45

«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»

Матч ТВ12:35

Хасан Салихамиджич: Эрнандес продолжит лучшие традиции французских футболистов в «Баварии»

Советский спорт13:22

«Буду бороться за титулы в одном из лучших клубов Европы». Эрнандез - о переходе в «Баварию»

Спорт-Экспресс13:19

Зидан опустился на 5-е место в списке самых дорогих французских игроков в истории футбола

Sport24.ru19:07

От Рибери до Эрнандеса: 12 самых дорогих трансферов «Баварии»

Sports.ru18:50

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Все про Спорт ру02:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено в 09:58
Политика

Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов

ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено в 10:30
Футбол

В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча

Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

В России создадут единую военно-строительную компанию

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Обновлено в 20:42
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Общество

В МЧС рассказали, какая толщина льда безопасна для людей и автомобилей

Безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, составляет минимум семь сантиметров, автомобилям для проезда нужен лед толщиной не менее 30 сантиметров, сообщается на сайте ГУМЧС по Московской области.
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
Баскетбол

«Нижний Новгород» уступил в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Нижний Новгород» на своей площадке уступил «Антверпену» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 68:83.
Обновлено в 13:42
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 20:59
Общество

В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы

Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено в 20:51
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено в 11:19
Спорт

МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи

27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Происшествия

В Москве проверяется информация о похищении директора гостиницы

Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют информацию о том, что ночью в четверг, 28 марта, был похищен директор гостиницы Moscow Holiday Hotel, которая находится на северо-западе Москвы.
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес

Бандурин пошёл на ток-шоу, чтобы восстановить имущество после пожара

Обновлено в 11:47
Происшествия

Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова

Обновлено в 07:40
Армия и оружие

ВВС США запросили у Конгресса $4,9 млрд на восстановление двух баз

ВВС США запросили у Конгресса выделение $4,9 млрд на восстановление двух своих баз в штатах Флорида и Небраска, пострадавших соответственно от урагана и наводнения.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Авто

Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4

Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
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Люка Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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