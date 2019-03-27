Футбол

«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. ЭрнандесомЧемпионат 12:27

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом. Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года.
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Зидан опустился на 5-е место в списке самых дорогих французских игроков в истории футбола

Sport24.ru19:07

От Рибери до Эрнандеса: 12 самых дорогих трансферов «Баварии»

Sports.ru18:50

«Буду бороться за титулы в одном из лучших клубов Европы». Эрнандез - о переходе в «Баварию»

Спорт-Экспресс13:19

Л. Эрнандес: «Атлетико» всегда будет частью меня

Чемпионат12:45

«Бавария» объявила о рекордном трансфере Эрнандеса

LiveSport.ru13:02

Люка Эрнандес: «Счастлив, что перейду в „Баварию“»

Soccer.ru12:31

Люка Эрнандес – второй в списке самых дорогих защитников мира. Больше него стоит только ван Дейк

Бомбардир.ру15:44
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика

Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва

Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
Обновлено в 02:37
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Футбол

Самедов: «Главный тренер „Спартака“ не может быть хорошим человеком»

Полузащитник Александр Самедов в интервью на канале "Игра и тело" в Youtube прокомментировал осеннее увольнение Массимо Карреры из "Спартака".
Обновлено в 17:40
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Авто

Компания Honda представила седан Accord десятого поколения

У Honda Accord десятого поколения смелый дизайн. Модель получила полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Общество

Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах

В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Утечка аммиака произошла в Германии, есть пострадавшие

Обновлено в 10:00
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Новейший авианосец США сломался на испытаниях

Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество

Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком

Созданный в Великобритании «беспохмельный» алкогольный напиток является обычным синтетическим наркотиком, не имеющим никакого отношения к алкоголю.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина

Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено в 14:51
Политика

Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой

Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Политика

Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики

В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
Обновлено в 13:24
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Обновлено в 07:01
Происшествия

Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX

Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Культура

Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова

Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет

Обновлено в 10:48
Общество

В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки

Дорабатывать «пилот» было некому: после проверки МУП «РВЦЛ» Счетной палатой Липецка, выявившей пропажу в организации нескольких миллионов рублей, начальник центра Алексея Сарычева был уволен, и тема единой платежки умерла на год.
Обновлено в 06:49
Политика

Помпео назвал выделенную для госпереворота в Венесуэле сумму

Власти США готовы потратить до $500 млн на смену власти в Венесуэле, говорится в письменных показаниях госсекретаря Майка Помпео американскому конгрессу.
Обновлено в 13:37
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
Обновлено в 14:21
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Люка Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
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