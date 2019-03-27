Футбол
«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. ЭрнандесомЧемпионат 12:27
Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом. Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва
Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
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США намерены установить постоянное присутствие на Луне
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В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Футбол
Самедов: «Главный тренер „Спартака“ не может быть хорошим человеком»
Полузащитник Александр Самедов в интервью на канале "Игра и тело" в Youtube прокомментировал осеннее увольнение Массимо Карреры из "Спартака".
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Общество
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Армия и оружие
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Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Авто
Компания Honda представила седан Accord десятого поколения
У Honda Accord десятого поколения смелый дизайн. Модель получила полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Общество
Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах
В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Утечка аммиака произошла в Германии, есть пострадавшие
Обновлено в 10:00
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие
Новейший авианосец США сломался на испытаниях
Новейший суперавианосец "Джеральд Форд" сломался на испытаниях. У него вышли из строя паровые турбины.
Обновлено в 06:56
Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Общество
Эксперт назвал «беспохмельный» алкоголь синтетическим наркотиком
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Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено в 14:51
Политика
Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой
Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Политика
Европарламент одобрил запрет на пластиковые стаканчики
В конце октября 2018 года ЕП проголосовал за полный запрет использования одноразовых пластиковых изделий на территории Евросоюза.
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Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
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Происшествия
Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX
Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Суд оштрафовал пятерых участников московской акции за свободный интернет
Обновлено в 10:48
Общество
В Липецкой области собираются возродить проект единой коммунальной платежки
Дорабатывать «пилот» было некому: после проверки МУП «РВЦЛ» Счетной палатой Липецка, выявившей пропажу в организации нескольких миллионов рублей, начальник центра Алексея Сарычева был уволен, и тема единой платежки умерла на год.
Обновлено в 06:49
Политика
Помпео назвал выделенную для госпереворота в Венесуэле сумму
Власти США готовы потратить до $500 млн на смену власти в Венесуэле, говорится в письменных показаниях госсекретаря Майка Помпео американскому конгрессу.
Обновлено в 13:37
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.
Обновлено в 14:21