«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. ЭрнандесомЧемпионат 12:27

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом. Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года.

«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. Эрнандесом

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