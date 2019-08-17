Футбол
«Бавария» объявила о переходе полузащитника «Боруссии» КюизансаСоветский спорт 07:10
Бавария сообщила на официальном сайте о том, что полузащитник Микаэль Кюизанс станет игроком клуба. 20-летний француз провел два года в Боруссии (Менхенгладбах), куда перешел из Нанси. За это время центральный полузащитник провел за команду 39 матчей и сделал три результативные передачи.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Общество
Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары
Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Политика
В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма
На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Авто
Немецкая компания отказалась от заказа на покупку автомобилей Tesla
Немецкая компания по прокату автомобилей отказалась от крупного заказа на покупку автомобилей Tesla Model 3, 16 августа сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М
Военно-воздушные силы Сербии получат четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Шоу-бизнес
Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале
Обновлено в 07:20
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Наука
Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь
Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие
Эксперт: Гренландия – важный элемент в ПРО США
Гренландия, по мнению эксперта, представляет особый интерес для США, поскольку база в Туле является частью их противоракетной обороны.
Обновлено в 08:30
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39