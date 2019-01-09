Футбол
«Бавария» объявила о переходе Павара
«Бавария» объявила о переходе ПавараЕженедельник Футбол04:31
Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар продолжит карьеру в «Баварии». Об этом сообщил официальный Twitter клуба. Француз подписал с мюнхенской командой пятилетний контракт.
Еженедельник Футбол04:31
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве полицейского в Подмосковье задержан
Обновлено в 06:39
Политика
Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.
Обновлено в 05:15
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Все члены синода Вселенского патриархата подписали томос для Украины
Обновлено в 06:00
Финансы
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 2 рубля
Центробанк установил официальный курс евро к рублю на 10 января в 76,9066 рубля (-2,55 рубля). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Аспирантура должна готовить ученых, уверен Путин
Аспирантура в России не должна быть просто ещё одной ступенью высшего образования, а должна представлять собой подготовку молодого ученого, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
В МВД объяснили поездку обиженных полицейских за мандаринами
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
«Почта России» запустила пилотный проект по удаленному взиманию пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:45
Происшествия
Девочка выстрелила себе в лицо из пистолета при попытке сделать селфи
Тринадцатилетняя девочка случайно нажала на курок травматического пистолета при попытке сделать селфи.
Обновлено в 06:31
Энергетика
Бензин в России снова начал дорожать
Ранее сообщалось, что в рамках соглашения нефтяники обязались зафиксировать розничные цены на топливо на своих АЗС на уровне 2018 года, соблюдая определенный уровень стоимости для каждого региона страны.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Беспилотная Tesla сбила российского робота-консультанта в Лас-Вегасе
Обновлено в 01:10
Происшествия
Евгений Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 06:17
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Песков заявил, что понимание с WADA достигнуто
"По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", - добавил Песков.
Обновлено в 04:51
Политика
В сенате США заблокировали новые санкции против России
Американские сенаторы не смогли начать работу над законопроектом по введению санкций против России и ряда других стран за помощь правительству Сирии.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты
Apple сократит производство новых iPhone
Компания Apple снизит производство новых моделей iPhone приблизительно на 10% в I квартале 2019 года, сообщает Nikkei Asian Review, ссылаясь на осведомленные источники.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Пассажир покончил с собой в аэропорту Внуково
По информации «Известий», 32-летний Рафис Гарифов находился в Москве транзитом — он летел из Нового Уренгоя в Уфу.
Обновлено в 00:28
Политика
В США заверили в отсутствии планов размещения войск на Курилах
Обновлено в 05:42
Происшествия
Сестре погибшей при взрыве в Магнитогорске отказывают в матпомощи
Пенсионерка Лидия Ивановна Волченко потеряла единственного родственника — 86-летнюю сестру Марию Ивановну Лепкову.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Во время пуска СПГ-терминала в Калининградской области сегодня, 8 января, временно приостанавливался транзит газа через Литву.
Обновлено вчера в 08:27
Общество
ПФР рассказал, как будут назначаться пенсии в 2019 году
Льготный выход на пенсию сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения определенной выслуги лет.
Обновлено в 05:52
Экономика
Российской экономике предсказали доминирование в Европе в 2030 году
По мнению специалистов, в 2030 году Китай станет крупнейшей экономикой мира.
Обновлено в 05:12
Экономика
Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные
Зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов считает необходимым разрешить гражданам использовать дни новогодних каникул в любое время года, а на работу выходить уже с 1 января.
Обновлено в 04:42
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мира
В декабре финансовый институт уже публиковал такую оценку – прогноз ухудшен по сравнению с июльским прогнозом 2018 г. Тогда эксперты ВБ ожидали, что ВВП России в 2019 г. вырастет на 1,8%.
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Nord Stream 2 построила более 400 километров «Северного потока — 2»
Компания Nord Stream 2 AG построила более 400 км газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил представитель компании Йенс Мюллер.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $59,5 за баррель
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве подорожали на $0,81 (1,38%) - до $59,53 за баррель.
Обновлено в 00:38