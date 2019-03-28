Футбол

«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»Матч ТВ 27 марта в 12:35

Защитник Лукас Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». 27 марта мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего француза.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Атлетико Б» перейдет в «Баварию» вслед за Люка Эрнандесом

Soccer.ru04:53

Эрнандес успешно прооперирован и пройдет реабилитацию в Мюнхене

Sport24.ruвчера в 14:32

Перешедший в «Баварию» Эрнандес перенес операцию

Матч ТВвчера в 09:47

Перешедший в «Баварию» Эрнандес перенес операцию

Sportbox.RUвчера в 09:47

Клуб сегунды «Райо Махадаонда» заработает около миллиона евро на трансфере Эрнандеса в «Баварию»

Советский спортвчера в 06:51

Гризманн пожелал Эрнандезу удачи в «Баварии»

Спорт-Экспрессвчера в 07:51

Эрнандес сегодня перенесет операцию и восстановится к старту сезона Бундеслиги

ProstoProSport27 марта в 16:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Экономика

Чистый убыток «ВЭБ.РФ» в прошлом году сократился в полтора раза

За первый год работы под руководством Игоря Шувалов «ВЭБ.РФ» снизил чистый убыток в 1,6 раза, следует из отчетности госкорпорации.
Обновлено в 12:54
Авто

Lada Vesta Cross стала лучшим компактным автомобилем в России

На втором месте находится спортивная модификация отечественной модели — Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:48
Гаджеты

Опубликован первый чертеж нового iPhone XI

В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Экономика

Россияне стали экономить на еде и развлечениях

Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Сербия планирует вступить в Евросоюз

Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Футбол

На реконструкцию поля стадиона в Калининграде выделено 40 млн рублей

Стадион «Калининград», построенный для проведения матчей ЧМ-2018, получит дополнительное финансирование на реконструкцию.
Обновлено в 12:59
Происшествия

Восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне в Татарстане

Обновлено в 09:56
Происшествия

Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение

В Башкирии уволили 60-летнего учителя по ОБЖ, истории и по естествознанию после прокурорской проверки, сообщает сайт tdnu.ru со ссылкой на источник в прокуратуре.
Обновлено в 13:17
Футбол

Боатенг и Хуммельс могут покинуть «Баварию»

Мюнхенский клуб намерен отпустить защитников Жерома Боатенга и Маттса Хуммельса.
Обновлено в 11:43
Политика

Дания рассмотрит третий вариант маршрута «Северного потока 2»

Первые два варианта предусматривали маршруты в обход острова Борнхольм с юга через территориальные воды Дании и с севера через исключительную экономическую зону королевства.
Обновлено 27 марта в 15:20
Происшествия

Защита обжаловала решение о заключении Ишаева под домашний арест

Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Певица Лолита Милявская для радиостанции "Говорит Москва" прокомментировала дело о долгах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 08:07
Авто

В России подешевел пикап Isuzu D-Max на 150 тысяч рублей

Обновлено в 12:04
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 10:35
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Футбол

Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию

Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Британские истребители поднимались на перехват российских Ту-95

Истребители ВВС Великобритании «Торнадо» были подняты по тревоге для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-95 над Северным морем в пятницу, 29 марта.
Обновлено в 13:36
Спорт

Стал известен бюджет Союза биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей, сообщает корреспондент News.ru.
Обновлено в 04:19
Футбол

Сборная Бразилии по футболу впервые за 69 лет выступит в белой форме

Сборная Бразилии по футболу на выездных матчах Кубка Америки выступит в белой форме с голубыми воротничками.
Обновлено в 04:16
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Космос

Астрономы разглядели цвета малых спутников в кольцах Сатурна

Цвет поверхности каждого спутника оказался уникальным, они меняются от почти красного Пана — ближайшего к самому Сатурну — до почти голубого Эпиметея, самого далекого.
Обновлено в 02:29
Наука

Собак научили распознавать запах эпилептического припадка

Обновлено в 05:58
Политика

Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Музыка

Новый клип Rammstein о концлагере вызвал скандал в Германии

Обновлено вчера в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Люка Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное