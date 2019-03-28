Футбол
«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»Матч ТВ 27 марта в 12:35
Защитник Лукас Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». 27 марта мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего француза.
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