«Бавария» объявила о переходе Эрнандеса из «Атлетико»Матч ТВ 27 марта в 12:35

Защитник Лукас Эрнандес перешел из «Атлетико» в «Баварию». 27 марта мюнхенский клуб объявил о трансфере 23-летнего француза.

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