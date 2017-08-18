Футбол

«Бавария» обновила рекорд Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 23:16

Вердер — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Полуфинал, вчера
Стадион «Везерштадион»
Дэви Классен
25′
26′
Матс Хуммельс
36′
Роберт Левандовски
58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
65′
Юя Осако
74′
Милот Рашица
75′
76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
81′
Макс Крузе
85′
85′
Хамес Родригес
89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
89′
90′+3′
Роберт Левандовски
24 апреля прошла полуфинальная встреча Кубка Германии "Вердер" — "Бавария". Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт". Благодаря этому выигрышу "Бавария" пробилась в финал турнира в 23-й раз, что стало новым рекордом соревнований.
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«Бавария» обновила рекорд Кубка Германии

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