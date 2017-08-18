Футбол
«Бавария» обновила рекорд Кубка ГерманииГазета.Ru вчера в 23:16
Дэви Классен
|25′
|26′
Матс Хуммельс
|36′
Роберт Левандовски
|58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
|63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
|65′
Юя Осако
|74′
Милот Рашица
|75′
|76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
|80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
|81′
Макс Крузе
|85′
|85′
Хамес Родригес
|89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
|89′
|90′+3′
Роберт Левандовски
Вердер
Расстановка 4‑3‑3
1
Павленка
23
Селассие
13
Велькович
18
Мойсандер
9
Харник
4
Писарро
35
Эггештайн
24
Эггештайн
8
Осако
10
Крузе
11
Рашица
26
Ульрайх
32
Киммих
17
Боатенг
5
Хуммельс
27
Алаба
18
Горетцка
8
Мартинес
13
Рафинья
11
Родригес
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
24 апреля прошла полуфинальная встреча Кубка Германии "Вердер" — "Бавария". Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2, сообщает "Советский спорт". Благодаря этому выигрышу "Бавария" пробилась в финал турнира в 23-й раз, что стало новым рекордом соревнований.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Энергетика
В Польше остановлен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:11
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Из-за России Украина потребовала экстренное заседание Совбеза ООН
Украинская сторона обратилась в Совбез ООН с просьбой о проведении экстренного заседания из-за решения России упростить получение гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России
Как сообщает Чемпионат.ком, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин приглашены в сборную России для участия в чемпионате мира.
Обновлено в 01:02
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
МГТС (94,7% компании владеет МТС) начал разработку платформы по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management — UTM).
Обновлено в 02:58
Технологии
Госкомпаниям запретят использовать зарубежные базы данных
Можно ли обойти запрет Карен Казарян считает, что обойти требование закона будет несложно — для этого любая негосударственная организация должна будет сделать копию нужной базы данных, а госкомпания или госорган смогут брать информацию уже из этой копии.
Обновлено в 02:00
Технологии
«Яндекс.Такси» представило систему контроля усталости водителя
«Яндекс.Такси» проводит тестовые испытания устройства, которое при помощи нейросети сможет выявить признаки усталости у водителей машин.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях
Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено вчера в 10:27
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $74,61 за баррель
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве составляет $74,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:21
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Религия
У православных христиан — Чистый четверг
Обновлено в 02:49
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено вчера в 11:16
Авто
Nissan GT-R получил антикрыло размером с ковш бульдозера
Судя по доработкам можно предположить, что спорткар получил огромный запас мощности, и подобные элементы необходимы ему, чтобы не взлететь.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за статью про Зеленского
После скандала радиостанция сменила заголовок на «Ян Фингерланд – Еврей во главе Украины», но извиняться за статью отказалась.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Движение электричек Казанского направления МЖД приостановлено
Движение электричек на Казанском направлении МЖД приостановлено из-за инцидента с пассажиром, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:51
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено вчера в 16:56
Экономика
Mail.ru Group впервые раскрыла выручку сервиса «Юла»
Более детальных подробностей о финансовых показателях «Юлы» Mail.ru Group прежде никогда не раскрывала.
Обновлено в 02:01
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожал до 32 рублей
Правительство Свердловской области одобрило проект постановления о повышении тарифа на проезд в метро Екатеринбурга.
Обновлено в 02:52
Политика
Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры
На острове Русский во Владивостоке проходят переговоры между делегациями России и КНДР во главе с лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено вчера в 13:36
Общество
Виртуальная библиотека московского метро пополнила свои фонды
Пополнение онлайн-библиотеки московского метро включает в себя произведения классиков русской и мировой литературы числом более шестисот, 25 апреля сообщил официальный сайт Мэра Москвы.
Обновлено в 02:02
Гаджеты
Раскрыты характеристики бюджетного флагманского смартфона марки Redmi
Пользователь китайской социальной сети Weibo раскрыл основные характеристики будущего бюджетного флагманского смартфона марки Redmi.
Обновлено в 02:42
Политика
Украина вышла из соглашения о секретных советских изобретениях
Кабинет министров Украины принял решение о выходе страны из соглашения о неразглашении секретных данных, связанных с изобретениями советских времен.
Обновлено вчера в 08:36
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна
Обновлено в 00:28