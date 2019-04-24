Футбол

«Бавария» обновила рекорд Кубка ГерманииЕвро-футбол.ру 01:46

Вердер — Бавария
2 – 3
Матч завершён
Кубок Германии, Полуфинал, вчера
Стадион «Везерштадион»
Дэви Классен
25′
26′
Матс Хуммельс
36′
Роберт Левандовски
58′
Серж Гнабри
Леон Горетцка
63′
Томас Мюллер
Кевин Мевальд
Клаудио Писарро
65′
Юя Осако
74′
Милот Рашица
75′
76′
Тьяго Алькантара
Хамес Родригес
80′
Роберт Левандовски
Людвиг Аугустинссон
Мартин Харник
81′
Макс Крузе
85′
85′
Хамес Родригес
89′
Томас Мюллер
Рафинья
Дэви Классен
Йоханнес Эггештайн
89′
90′+3′
Роберт Левандовски
В матче 1/2 финала Кубка Германии "Бавария" победила "Вердер" со счетом 3:2. Мюнхенский клуб в 23-й раз пробился в финал турнира, установив новый рекорд.
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«Бавария» обновила рекорд Кубка Германии

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