«Бавария» обновила рекорд Кубка ГерманииЕвро-футбол.ру 01:46

В матче 1/2 финала Кубка Германии "Бавария" победила "Вердер" со счетом 3:2. Мюнхенский клуб в 23-й раз пробился в финал турнира, установив новый рекорд.

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Политика Рада приняла закон об использовании украинского языка Законопроект подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Происшествия На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое При пожаре в общежитии Сахалинской ГРЭС-2, который вспыхнул рано утром в четверг, погибли трое сотрудников энергообъекта.

Политика Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Происшествия В Уфе у экс-полицейского изъяли имущество на 34 млн рублей Как сообщила прокуратура республики, также ему пришлось заплатить 13 млн рублей за счет стоимости имущества, которое он успел продать, и двух квартир в Евпатории, на которые он не оформил собственность после покупки.

Шоу-бизнес Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.

Общество Суд отказался удовлетворить иск Резника к Беглову «Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение Смольнинского районного суда по исковому заявлению Максима Резника к врио губернатора Петербурга Александру Беглову, правительству города о защите чести и достоинства», — говорится в сообщении Объединённой пресс-службы судов.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

Происшествия В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.

Политика Египет продлил режим ЧП в стране на три месяца Власти Египта продлили на три месяца режим чрезвычайного положения в стране.

Политика Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.

Музыка Соседов возмущен предложением почтить память Началовой На пресс-конференции по вопросам мероприятия к директору обратились с предложение почтить память певицы в 2019 году.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Здоровье Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Энергетика Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомило российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.

Кино Фильм «Мстители: Финал» в России побил рекорды по предпродаже билетов Прошлый рекорд принадлежал предыдущий серии «Мстителей» — «Война бесконечности», которая в 2018 году до премьеры собрала почти 123 млн рублей.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Общество В Москве на Пасху резко похолодает Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.