Футбол

«Бавария» не выкупит Хамеса Родригеса у «Реала»Soccer.ru вчера в 15:08

Полузащитник Хамес Родригес, скорее всего, не останется в "Баварии". У мюнхенцев есть право выкупа игрока у "Реала" за 42 млн евро, однако у Хамеса сложились непростые отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, из-за чего футболист не хочет оставаться в Германии.
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В Германии сообщили, почему «Бавария» не будет выкупать Хамеса

Советский спорт04:53

СМИ: «Бавария» не будет выкупать контракт Хамеса Родригеса

Матч ТВ04:37

«Бавария» не выкупит Хамеса Родригеса у «Реала»

Soccer.ruвчера в 15:08

Источник: «Бавария» отказалась от выкупа Хамеса у «Реала»

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Хамес Родригес вернется в «Реал»

LiveSport.ru05:27

СМИ: «Бавария» не будет выкупать контракт Хамеса Родригеса

Sportbox.RU04:37

Ковач не планирует сохранять Хамеса Родригеса

Евро-футбол.ру24 апреля в 14:21
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

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Умер художник-постановщик Валерий Филиппов

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