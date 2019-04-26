Футбол
«Бавария» не выкупит Хамеса Родригеса у «Реала»Soccer.ru вчера в 15:08
Полузащитник Хамес Родригес, скорее всего, не останется в "Баварии". У мюнхенцев есть право выкупа игрока у "Реала" за 42 млн евро, однако у Хамеса сложились непростые отношения с главным тренером команды Нико Ковачем, из-за чего футболист не хочет оставаться в Германии.
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СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
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