Футбол

«Бавария» не смогла завоевать чемпионский титул в ЛейпцигеЕвро-футбол.ру 11:28

РБ Лейпциг — Бавария
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Ред Булл Арена»
60′
Леон Горетцка
75′
Кингсли Коман
78′
Серж Гнабри
Франк Рибери
81′
Тьяго Алькантара
Рафинья
Диего Демме
Амаду Айдара
82′
Конрад Лаймер
Норди Мукиеле
87′
89′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
Эмиль Форсберг
Эмил Смит-Роу
90′
"Бавария" не смогла оформить чемпионский титул в Лейпциге. Теперь команде Нико Ковача придётся решать задачу в домашнем матче против "Айнтрахта" в заключительном туре.
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