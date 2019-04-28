Футбол

«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг»ProstoProSport вчера в 13:58

Нюрнберг — Бавария
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Нюрнберг»
46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
48′
57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
72′
72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
88′
90′
Альфонсо Дэвис
90′+5′
Никлас Зюле
«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг» в гостевом матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет на 49-й минуте открыл игрок хозяев Матеус Перейра.
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