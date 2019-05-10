«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»LiveSport.ru 11:46

Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков.

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Политика «Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе» В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.

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Политика В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".

Космос Boeing успешно испытала парашюты космического корабля Starliner Компания Boeing опубликовала в своём Twitter видеоролик, в котором демонстрируются испытания парашютов пассажирского космического корабля Starliner.

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Происшествия Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.

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