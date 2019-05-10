Футбол
«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»LiveSport.ru 11:46
Мюнхенская «Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» (0:0) в матче 33-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы не смогли стать чемпионами в этом туре, позволив дортмундской «Боруссии» сократить отставание до двух очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лейпциг - Бавария М ~ прогноз на центральный матч Бундеслиги: гости снимут вопросы о чемпионстве?
Sport-place09 мая в 12:12
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Источник назвал неминуемой гибель пассажиров хвоста сгоревшего SSJ-100
Как отметил источник, у большинства тех, кто сидел в хвостовой части самолета, которую в первую очередь охватил пожар, практически не было шансов спастись.
Обновлено в 12:23
Музыка
Ольга Серябкина получила травму головы на съемках нового клипа
Певица Ольга Серябкина, которая выступает под псевдонимом MOLLY, после выхода сольного альбома начала работать над съемками клипа.
Обновлено в 05:47
Политика
В РПЦ не считают необходимостью обязательную службу в армии
Священнослужитель пояснил, что сам проходил службу в армии. Однако не считает это обязательным для всех. Его слова передает "Россия 24".
Обновлено в 11:40
Космос
Boeing успешно испытала парашюты космического корабля Starliner
Компания Boeing опубликовала в своём Twitter видеоролик, в котором демонстрируются испытания парашютов пассажирского космического корабля Starliner.
Обновлено в 10:45
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Футбол
«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата» Мохаммади
Обновлено в 07:28
Происшествия
Дочери Сергея Доренко подозревают его жену в убийстве
Девушки хотят похоронить отца по православным обычаям. Напоминаем, что Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Садовом кольце.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на Украину
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом
Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 13:12
Экономика
Задолженность по зарплате горнякам на Украине превысила $34 млн
«На сегодня задолженность горнякам по заработной плате на государственных угольных предприятиях составляет 910 млн гривен ($34,6 млн по текущему курсу)», — написал Волынец.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Болгарии
"По распоряжению вице-премьера и главы МИД Екатерины Захариевой, посол Турции в Болгарии будет вызван в МИД в понедельник, чтобы дать объяснение своим словам, в которых он призвал болгарское государство обеспечить изучение турецкого языка как иностранного", - говорится в заявлении пресс-службы МИД Болгарии.
Обновлено в 11:45
Футбол
Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Наука
Ученые выяснили, кто больше сплетничает
Психологи из Калифорнийского университета (США) Меган Роббинс и Александр Каран решили выяснить, кто чаще всего сплетничает и на какие темы, пишет «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Происшествия
Венедиктов подтвердил смерть Доренко
Ведущий радиостанции Алексей Венедиктов подтвердил смерть главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.
Обновлено 09 мая в 13:43
Хоккей
Владимир Путин свалился на ковер, играя в хоккей
Обновлено вчера в 15:58
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Политика
Трамп придумал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Накануне Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Экс-жена отца Меган Маркл посоветовала не допускать его к ребенку
Экс-супруга отца герцогини Сассекской Рослин считает его «ужасным» родителем.
Обновлено в 02:43
Футбол
«Ахмат» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» победил самарские «Крылья Советов» в 28 туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
Названы приоритеты первых 100 дней Зеленского
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк рассказал, что план работы лидера на первые 100 дней готов на 95%.
Обновлено в 10:52