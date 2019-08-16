Футбол

«Бавария» не смогла обыграть «Герту» на старте чемпионата ГерманииРИА Новости вчера в 16:39

Бавария — Герта
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Альянц Арена»
17′
Владимир Дарида
Роберт Левандовски
24′
36′
Доди Лукебакио
38′
Марко Груйич
58′
Марко Груйич
Роберт Левандовски
60′
63′
Ведад Ибишевич
Александр Эссвайн
68′
Доди Лукебакио
Дэви Зельке
Томас Мюллер
71′
Бенджамен Павар
75′
Роберт Левандовски
76′
78′
Ондржей Дуда
Пер Сильян Шелбред
Томас Мюллер
Ренату Саншеш
85′
Серж Гнабри
Альфонсо Дэвис
86′
90′+1′
Максмилиан Миттельштедт
Футболисты мюнхенской "Баварии" сыграли вничью с берлинской "Гертой" в домашнем матче первого тура чемпионата Германии. Первая игра нового сезона бундеслиги, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2.
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