Футболисты мюнхенской "Баварии" сыграли вничью с берлинской "Гертой" в домашнем матче первого тура чемпионата Германии. Первая игра нового сезона бундеслиги, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2.

«Бавария» не смогла обыграть «Герту» на старте чемпионата Германии

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