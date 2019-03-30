«Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург» в матче БундеслигиRT на русском 12:38

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Фрайбургом» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, прошедшая на «Шварцвальд Штадион» во Фрайбурге, завершилась со счётом 1:1. В составе «Фрайбурга» на третьей минуте забил Лукас Хёлер.

«Бавария» не смогла обыграть «Фрайбург» в матче Бундеслиги

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