Футбол

«Бавария» нашла замену Рибери и Роббену в Лиге 1
Евро-футбол.ру
01:36

В поле зрения немецкого чемпиона попали сразу три футболиста из Лиги 1. Речь идет о Флорьяне Товене (" Марсель"), Николя Пепе (" Лилль") и Набиле Фекире (" Лион"). Кто-то из этих игроков будет призван заменить в составе мюнхенцев ветеранов Франка Рибери и Арьена Роббена.
Евро-футбол.ру01:36

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«Бавария» хочет приобрести летом трех игроков из чемпионата Франции

Советский спорт02:08

«Бавария» готовит перестройку состава и нацелилась на трёх футболистов из Лиги 1

Чемпионат01:57

France Football: «Бавария» летом купит Фекира, Товена и Пепе за 145 млн евро

Eurosport.ru00:58

«Бавария» нашла замену Рибери и Роббену в Лиге 1

Евро-футбол.ру01:36

Трансферы Фекира, Товена и Николя Пепе могут обойтись «Баварии» в 140 млн евро

Sports.ru00:36
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Не могу сказать, что "Зенит" в кризисе, но "Рубин" заслуженно победил.
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Ивуарийский футболист, нападающий клуба «Лилль» и национальной сборной Кот-д’Ивуара. Николя родился во Франции у родителей ивуарийского происхождения.
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