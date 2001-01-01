В поле зрения немецкого чемпиона попали сразу три футболиста из Лиги 1. Речь идет о Флорьяне Товене (" Марсель"), Николя Пепе (" Лилль") и Набиле Фекире (" Лион"). Кто-то из этих игроков будет призван заменить в составе мюнхенцев ветеранов Франка Рибери и Арьена Роббена.

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