Футбол

«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол 11:13

«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.
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СМИ: «Байер» требует от «Баварии» 100 миллионов евро за Хаверца

Спорт-Экспресс10:24

«Бавария» хочет купить Хавертца в 2020 году. Он стоит минимум 75 млн евро

Sports.ru08:23

«Бавария» хочет приобрести 19-летнего игрока «Байера»

Советский спорт09:08

«Бавария» может приобрести Хаверца

Матч ТВ09:02

«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

Спорт день за днем09:41

«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн

Чемпионат09:21

«Бавария» готова предложить за игрока «Байера» 75 млн евро

Soccer.ru04:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
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Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
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Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров

Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
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Тереза Мэй сообщила о готовности уйти в отставку

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В 2020 году у граждан России появятся цифровые профили, где будут содержаться их персональные данные.
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