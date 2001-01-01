Футбол
«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол 11:13
«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика
Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Авто
Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей
Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.
Обновлено в 00:28
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено в 12:56
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно
В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.
Обновлено в 11:11
Футбол
УЕФА: Россия хочет провести финальные этапы юношеских турниров
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от Российского футбольного союза (РФС) декларацию о намерениях побороться за право принять один или нескольких финальных этапов юношеских турниров 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:13
Политика
Совбез ООН соберется на экстренное совещание по Голанским высотам
Постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Франсуа Делатр заявил, что 27 февраля совет соберется на экстренное совещание, на котором будет поднят вопрос Голанских высот.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.
Обновлено в 12:15
Общество
Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах
В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.
Обновлено в 08:44
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo.
Обновлено в 05:50
Авто
Бюджетный седан Chevrolet Onix на базе Cruze получил спортивный салон
Седан Chevrolet Onix, созданный китайским подразделением General Motors на базе модели Cruze специально для китайского рынка, изначально позиционируется как глубоко модернизированная версия седана Cavalier.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Политика
МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Герасимов обсудил военное сотрудничество с командующим Сухопутными войсками Камбоджи
Обновлено в 12:02
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге
Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Авто
Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер
Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Происшествия
На Ставрополье задержали готовившего теракты уроженца Дагестана
Силовики в Ставропольском крае задержали присягнувшего запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* уроженца Дагестана, подозреваемого в подготовке к совершению терактов, сообщили РИА Новости в региональном УФСБ.
Обновлено в 08:30
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
Обновлено в 11:57