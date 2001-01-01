«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол 11:13

«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.

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Политика Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.

Авто Ford решил уйти с российского рынка легковых автомобилей Американская компания Ford окончательно определилась относительно прекращения производства легковых автомобилей в России и решила не продолжать самостоятельный бизнес в нашей стране.

Общество Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100 Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

Происшествия В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно В Китае женщина родила двойняшек, у которых оказались разные отцы. Об этом сообщает Strait Herald. Инцидент произошел в провинции Фуцзянь.

Футбол УЕФА: Россия хочет провести финальные этапы юношеских турниров Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от Российского футбольного союза (РФС) декларацию о намерениях побороться за право принять один или нескольких финальных этапов юношеских турниров 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Политика Совбез ООН соберется на экстренное совещание по Голанским высотам Постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Франсуа Делатр заявил, что 27 февраля совет соберется на экстренное совещание, на котором будет поднят вопрос Голанских высот.

Армия и оружие Небензя сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что боевики в Сирии совместно с «Белыми касками» планируют новые провокации с применением отравляющих веществ.

Общество Священники напечатали фото порноактеров на религиозных брошюрах В Испании католические священники из приходов Сан-Мартин и Сан-Висенте-де-О-Гров распространили брошюру про семейную жизнь, сопроводив ее фотографиями порноактеров – Джонни Синса, известного в России, как «лысый из Браззерс», и Джейден Джеймс.

Политика Медведев назвал самые слабые регионы России Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист Журналист Рафаэль Хенцель, выживший после крушения самолета с футболистами бразильской команды "Шапекоэнсе", умер от сердечного приступа, сообщает Globo.

Авто Бюджетный седан Chevrolet Onix на базе Cruze получил спортивный салон Седан Chevrolet Onix, созданный китайским подразделением General Motors на базе модели Cruze специально для китайского рынка, изначально позиционируется как глубоко модернизированная версия седана Cavalier.

Политика Стало известно, когда Дворкович уехал из России Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.

Политика МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве «Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.

Происшествия Человеческие органы обнаружили на свалке в Петербурге Правоохранители обнаружили не утилизированные медицинские отходы В Санкт-Петербурге две компании могли выкидывать медотходы на обычные свалки, сообщает "Фонтанка".

Политика Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.

Авто Hyundai готовит к премьере свой самый маленький кроссовер Корейский автопроизводитель опубликовал тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Venue, который станет глобальной моделью, а его официальная премьера состоится уже в следующем месяце.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.