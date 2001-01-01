Футбол
«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол 11:13
«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Политика
Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено в 07:29
Политика
Захарова назвала лицемерием отношение Запада к Венесуэле
Обновлено в 19:49
Космос
NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС, сообщают СМИ
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС в июле может быть отложен на две недели просьбе NASA, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:48
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено в 20:36
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество
Школьных учителей научат вести соцсети
Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено в 18:00
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Интернет
В почте Gmail от Google появятся «динамические» сообщения
Благодаря появлению интерактивных сообщений пользователи Gmail получат возможность заполнять анкеты или отвечать на письма без необходимости открытия новой страницы.
Обновлено в 14:19
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Политика
Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме
Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Политика
Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока
Депутаты Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено в 20:39
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле
Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено в 20:40
Авто
Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Здоровье
В России растет число детей, страдающих от сезонной аллергии
За четыре года количество страдающих аллергическим ринитом в России возросло на 5%. Если в 2014 году число детей, подверженных данному заболеванию, составляло 498 на 100 000 человек, то к 2017 году оно прибавилось на целых 23 тысячи, о чем гласит статистика Минздрава РФ.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49