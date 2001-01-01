Футбол

«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол 11:13

«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Байер» требует от «Баварии» 100 миллионов евро за Хаверца

Спорт-Экспресс10:24

«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн

Чемпионат09:21

«Бавария» хочет купить Хавертца в 2020 году. Он стоит минимум 75 млн евро

Sports.ru08:23

«Бавария» может приобрести Хаверца

Матч ТВ09:02

«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

Спорт день за днем09:41

«Бавария» хочет приобрести 19-летнего игрока «Байера»

Советский спорт09:08

«Бавария» готова предложить за игрока «Байера» 75 млн евро

Soccer.ru04:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Абызов заявил, что при задержании к нему не применяли силу

Обновлено в 04:41
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Политика

Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено в 07:29
Политика

Захарова назвала лицемерием отношение Запада к Венесуэле

Обновлено в 19:49
Космос

NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС, сообщают СМИ

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС в июле может быть отложен на две недели просьбе NASA, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:48
Политика

В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено в 20:36
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Общество

Школьных учителей научат вести соцсети

Группа в соцсетях, где размещен опрос, называется "Мы учителя". Она создана министерством просвещения для поддержки и помощи педагогам.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани

Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США

Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Интернет

В почте Gmail от Google появятся «динамические» сообщения

Благодаря появлению интерактивных сообщений пользователи Gmail получат возможность заполнять анкеты или отвечать на письма без необходимости открытия новой страницы.
Обновлено в 14:19
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Спорт

Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014

Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Политика

Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Политика

Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока

Депутаты Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.
Обновлено в 20:39
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле

Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено в 20:40
Авто

Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
Обновлено в 05:16
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Здоровье

В России растет число детей, страдающих от сезонной аллергии

За четыре года количество страдающих аллергическим ринитом в России возросло на 5%. Если в 2014 году число детей, подверженных данному заболеванию, составляло 498 на 100 000 человек, то к 2017 году оно прибавилось на целых 23 тысячи, о чем гласит статистика Минздрава РФ.
Обновлено в 08:13
Гаджеты

В WhatsApp появится «темный» режим

Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено в 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кай Хаверц
Немецкий футболист
Немецкий футболист, полузащитник клуба «Байер 04».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное