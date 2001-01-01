«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол 11:13

«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.

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Общество Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.

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Космос NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС, сообщают СМИ Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС в июле может быть отложен на две недели просьбе NASA, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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