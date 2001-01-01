Футбол

«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол вчера в 11:13

«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.
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«Байер» установил для «Баварии» ценник на Хавертса

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«Бавария» хочет купить Хавертца в 2020 году. Он стоит минимум 75 млн евро

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«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн

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«Бавария» хочет приобрести 19-летнего игрока «Байера»

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«Бавария» может приобрести Хаверца

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«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

Спорт день за днемвчера в 09:41

СМИ: «Байер» требует от «Баварии» 100 миллионов евро за Хаверца

Спорт-Экспрессвчера в 10:24
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Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Экономика

Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян

Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Адвокаты экс-министра Абызова обжалуют решение суда о его аресте

Защита экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова намерена обжаловать решение суда о его аресте.
Обновлено вчера в 13:38
Общество

Росконтроль назвал лучшее сливочное масло

Обновлено в 01:46
Футбол

«Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»

В 2016 году функционер подписал Умтити для каталонского клуба из «Лиона», и теперь хочет видеть его в «Арсенале».
Обновлено вчера в 07:57
Политика

США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Наука

Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации

Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Политика

В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit

В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных

Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Евросоюз запретит продавать одноразовую пластиковую посуду

Депутаты Европарламента приняли законопроект, окончательно запрещающий продажу пластиковой посуды для одноразового использования к 2021 году.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд

Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика

Нефть «настроена» на продолжение ралли

На неделе с 16 по 22 марта запасы нефти увеличились на 2,8 млн, до 442,3 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей).
Обновлено в 00:18
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

Пострадавшим в Магнитогорске выплатили 208 миллионов рублей

В целом из трех источников выплачено от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей каждому пострадавшему.
Обновлено в 01:26
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Важное за сутки

Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью

Обновлено вчера в 23:05
Политика

КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве

В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Политика

Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Жительница Бангладеш родила трех детей за месяц

Жительница Бангладеш родила сына, а через 26 дней еще мальчика и девочку.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
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Немецкий футболист, полузащитник клуба «Байер 04».
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