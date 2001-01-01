Футбол
«Бавария» намерена купить футболиста «Байера» летом 2020 годаЕженедельник Футбол вчера в 11:13
«Бавария» хочет приобрести полузащитника «Байера». Сообщается, что мюнхенцы нацелились на Кая Хаверца. По информации источника, действующие чемпионы Германии намерены приобрести талантливого 19-летнего футболиста летом 2020 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
Медведев назвал самые проблемные регионы России
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Экономика
Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Адвокаты экс-министра Абызова обжалуют решение суда о его аресте
Защита экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова намерена обжаловать решение суда о его аресте.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Росконтроль назвал лучшее сливочное масло
Обновлено в 01:46
Футбол
«Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»
В 2016 году функционер подписал Умтити для каталонского клуба из «Лиона», и теперь хочет видеть его в «Арсенале».
Обновлено вчера в 07:57
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Наука
Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации
Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных
Установлено, что Ми-8, а также другие боевые вертолеты, следовали из Актау в Шымкент. Они двигались ночью, когда была плохая погода.
Обновлено в 02:37
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Евросоюз запретит продавать одноразовую пластиковую посуду
Депутаты Европарламента приняли законопроект, окончательно запрещающий продажу пластиковой посуды для одноразового использования к 2021 году.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
Нефть «настроена» на продолжение ралли
На неделе с 16 по 22 марта запасы нефти увеличились на 2,8 млн, до 442,3 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей).
Обновлено в 00:18
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi показали на видео
Компания Xiaomi опубликовала новое видео с демонстрацией своего складного смартфона, который еще не был представлен официально.
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Пострадавшим в Магнитогорске выплатили 208 миллионов рублей
В целом из трех источников выплачено от 600 тысяч до 1,2 миллиона рублей каждому пострадавшему.
Обновлено в 01:26
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Важное за сутки
Россиянка рассказала о тяготах жизни с большой грудью
Обновлено вчера в 23:05
Политика
КПРФ решила передать мандат депутата Госдумы бизнесмену Берулаве
В среду лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с двумя ключевыми кандидатами на вакантное место в Госдуме, и по итогам собеседований было принято решение в пользу экс-депутата от КПРФ, бизнесмена Михаила Берулавы, сообщил источник РБК в коммунистической партии и подтвердил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Атаку на крупнейшую в Венесуэле ГЭС "Эль-Гури" совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки, сообщил президент страны Николас Мадуро.
Обновлено в 01:37
Политика
Путин прибыл в Киргизию на переговоры с Жээнбековым
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом.
Обновлено вчера в 21:51
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Жительница Бангладеш родила трех детей за месяц
Жительница Бангладеш родила сына, а через 26 дней еще мальчика и девочку.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46