«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через годМатч ТВ 01:19

«Бавария» отказалась от покупки нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера в ближайшее летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб намерен получить 23-летнего игрока бесплатно через год. Контракт Вернера с «Лейпцигом» истекает летом 2020 года.

«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через год

Политика Москалькова обсудила с Путиным дело Голунова Генпрокуратура должна проконтролировать предварительное следствие по делу журналиста Ивана Голунова, заявила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова после встречи с Владимиром Путиным.

Авто В мае авторынок России расположился на 5 месте в Европе Замыкает ТОП-5 российский авторынок, продажи на котором в прошлом месяце составили 129 тысяч автомобилей.

Игры E3 2019: анонсы и трейлеры Square Enix Outriders Новый экшен от создателей Bulletstorm и Painkiller обзавёлся дебютным трейлером.

Общество Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки В марте Шулико в газете ПО "Полет" "Заводская жизнь" рассказал, что план производства предприятия в 2019 году предусматривает изготовление и отгрузку в Центр Хруничева блоков первой и второй ступеней для третьей ракеты "Ангара-А5", а также продолжение производства составных частей для четвертой "Ангары-А5" и двух ракет "Ангара-1.2".

Общество В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.

Авто Geely Atlas остается самым продаваемым китайским автомобилем в России По итогам мая кроссовер Geely Atlas снова стал самым продаваемым китайским автомобилем в России.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.

Здоровье К чему приведет иск семьи Алибасова к производителю «Крота» Семья Бари Алибасова готовится к суду с производителем чистящего средства, которым он случайно отравился.

Происшествия На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв На танкере в порту Махачкалы произошёл взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Происшествия Начальник задержавших Голунова полицейских не увидел нестыковок в его деле Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, который руководил задержанием Ивана Голунова, заявил, что в деле журналиста нет никаких нестыковок.

Транспорт Беспилотные автомобили подготовят к запуску на дорогах 10 регионов страны Зону тестирования беспилотного транспорта на дорогах общего пользования могут расширить до десяти регионов.

Общество Самыми жаркими днями на этой неделе в Москве станут вторник и среда В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода, во вторник и в среду температура воздуха в столице поднимется до 30 градусов, сообщается в понедельник на сайте столичного мэра.

Экономика Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов Сообщается, что почти 10 процентов семей имеют просроченную задолженность, ещё 10 были вынуждены реструктурировать кредит.

Армия и оружие Российский Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков Российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата двух самолётов-разведчиков ВВС США RC-135 и ВВС Швеции у российской границы над водами Балтийского моря.

Футбол Украина минимально обыграла Люксембург Сборная Украины одержала победу над командой Люксембурга в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".

Происшествия В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Гаджеты Huawei хочет заменить Android российской ОС Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.

Общество Репетиции театральных спектаклей впервые покажут в столичных парках Уточняется, что в данном проекте будут участвовать 10 парков Москвы: «Зарядье» и Парк Горького, «Музеон» и сад «Эрмитаж», сад имени Баумана и детский парк имени Прямикова, Перовский и Измайловский парки, парк 50-летия Октября и «Сокольники».

Экономика Россия начнет экспортировать пенсии за рубеж Если мигрант, например, из Казахстана по достижении пенсионного возраста получил право на страховую пенсию по старости в России, то даже при возвращении в Казахстан пенсию ему продолжит выплачивать Россия.

Политика Трамп пригрозил Китаю пошлинами, если Си Цзиньпин проигнорирует G20 Президент США Дональд Трамп заявил, что немедленно введет дополнительные пошлины на все китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит G20, который пройдет с 28 по 29 июня в Японии.

Происшествия Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете.

Политика Умер депутат ЗакСа Петербурга Павел Зеленков В понедельник умер депутат Законодательного Собрания Петербурга от "Единой России" Павел Зеленков.