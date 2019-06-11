Футбол
«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через годМатч ТВ 01:19
«Бавария» отказалась от покупки нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера в ближайшее летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб намерен получить 23-летнего игрока бесплатно через год. Контракт Вернера с «Лейпцигом» истекает летом 2020 года.
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«Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом
Бомбардир.рувчера в 18:31
СМИ: «Бавария» решила не покупать Вернера, чтобы подписать его бесплатно через год
Спорт-Экспрессвчера в 22:41
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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.
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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
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На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
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WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа
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В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта
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Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
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Атомная подводная лодка «Брянск» продолжит службу Родине
На лодке проводят стапельный ремонт и обновляют оборудование.
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Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
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Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ
Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
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Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
США выразили готовность к диалогу с Ираном
Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Иран не должен стать ядерной державой.
Обновлено вчера в 16:45
Энергетика
СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Культура
В Москве к 500-летию Тульского кремля открылась уникальная выставка
Возведенный в 1507- 1520 годах Тульский кремль на протяжении пяти столетий противостоял нападению вражеских войск, выдерживал длительные осады, - сказал на открытии выставки заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля Константин Чуйченко.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика
Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре
Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Финансы
Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотеке
Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 02:28
Общество
В России могут ограничить количество кошек и собак в квартирах
Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с инициативой ограничить количество кошек и собак, которые проживают в квартире или частном доме.
Обновлено в 02:18
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Баскетбол
В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»
В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18