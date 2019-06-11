Футбол

«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через годМатч ТВ 01:19

«Бавария» отказалась от покупки нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера в ближайшее летнее трансферное окно. Мюнхенский клуб намерен получить 23-летнего игрока бесплатно через год. Контракт Вернера с «Лейпцигом» истекает летом 2020 года.
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«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через год

Матч ТВ01:19

«Бавария» отказалась от покупки Вернера и надеется заполучить его бесплатно через год

Sport24.ru00:30

«Бавария» перенесет трансфер Вернера на год, чтобы подписать его свободным агентом

Бомбардир.рувчера в 18:31

СМИ: «Бавария» решила не покупать Вернера, чтобы подписать его бесплатно через год

Спорт-Экспрессвчера в 22:41

«Бавария» откажется от покупки Вернера, чтобы подписать бесплатно в 2020 году

Чемпионатвчера в 21:20

«Бавария» не купит Вернера летом, забрав через год бесплатно

Sport.ru02:59

«Бавария» предпочитает подписать Вернера следующим летом свободным агентом, а не тратить 65 млн евро сейчас

Sports.ruвчера в 16:56
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Футбол

Выбежавший на поле в матче с Сан-Марино болельщик получил 15 суток

Обновлено в 02:36
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
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Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить свой регион с Тюменской областью.
Обновлено вчера в 06:37
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«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду

Обновлено вчера в 20:37
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Политика

WP: США направили в Великобританию запрос об экстрадиции Ассанжа

Министерство юстиции США направило в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол

На свободу в День полиции: Мамаев может выйти из колонии 10 ноября

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В деле о загрязнении нефти в «Дружбе» появились еще четыре фигуранта

Самарский районный суд отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 02:27
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

Атомная подводная лодка «Брянск» продолжит службу Родине

На лодке проводят стапельный ремонт и обновляют оборудование.
Обновлено в 02:55
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью

В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Убитый брат Ким Чен Ына помогал ЦРУ

Жертвой оказался гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля, но по данным малайзийской полиции это был Ким Чен Нам, брат Ким Чен Ына.
Обновлено в 02:57
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

США выразили готовность к диалогу с Ираном

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Иран не должен стать ядерной державой.
Обновлено вчера в 16:45
Энергетика

СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Культура

В Москве к 500-летию Тульского кремля открылась уникальная выставка

Возведенный в 1507- 1520 годах Тульский кремль на протяжении пяти столетий противостоял нападению вражеских войск, выдерживал длительные осады, - сказал на открытии выставки заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля Константин Чуйченко.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Россияне стали гораздо больше интересоваться недвижимостью на Кипре

Со стороны россиян спрос вырос сразу на 40 процентов.
Обновлено в 02:33
Общество

Производитель ракет-носителей «Ангара» сдвинул сроки их изготовления

Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено вчера в 22:33
Здоровье

Ученые определили главное условие рекордного долголетия

По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Финансы

Сбербанк назвал условия снижения ставки по ипотеке

Если ключевая ставка Банка России во втором полугодии 2019 года снизится, а инфляция замедлится, то Сбербанк сможет снова снизить ставки по ипотеке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 02:28
Общество

В России могут ограничить количество кошек и собак в квартирах

Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию выступил с инициативой ограничить количество кошек и собак, которые проживают в квартире или частном доме.
Обновлено в 02:18
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Баскетбол

В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»

В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Обновлено в 02:51
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Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики США и Швеции

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Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
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Тимо Вернер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «РБ Лейпциг» и национальной сборной Германии. В 2013 году, впервые дебютировав в профессиональном футболе в составе «Штутгарта», Вернер стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в составе этого клуба в еврокубках, немногим позже став самым молодым автором забитого мяча в истории «шваб».
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