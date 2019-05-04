Футбол

«Бавария» на своем поле обыграла «Ганновер»Советский спорт 11:28

Бавария — Ганновер-96
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Альянц Арена»
Роберт Левандовски
27′
Леон Горетцка
40′
46′
Хендрик Вайдандт
Жонатас
51′
Жонатас
52′
Жонатас
55′
Жонатас
69′
Фелипе Тревизан
Кевин Виммер
Серж Гнабри
Франк Рибери
71′
Франк Рибери
84′
Кингсли Коман
Арьен Роббен
86′
88′
Линтон Майна
Эдгар Приб
Давид Алаба
Рафинья
88′
90′+2′
Кевин Виммер
Ганновер, имея в активе 18 очков, занимает 18-е место. В следующем туре Бавария на выезде сыграет против РБ Лейпцига, а Ганновер на свое поле примет Фрайбург.
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