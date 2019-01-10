Футбол
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил травму на зимнем тренировочном сборе команды в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщает Sport Bild, 35-летний футболист получил повреждение мышцы бедра, из-за чего проведет в лазарете 10-14 дней.
Sport24.ru06:51
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 07:55, Ашберн
Футбол
Александр Зинченко забил первый гол за «Манчестер Сити»
С первым голом Сашу поздравила «Уфа». А вот такой прекрасной гифкой «твиттер» «Манчестер Сити» подкрепил описание гола Зинченко.
Обновлено в 05:18
Футбол
РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС
Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:05
Футбол
Джано Ананидзе переходит в «Крылья Советов» на правах аренды
Как и предполагал "СЭ", полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе переходит в "Крылья Советов" на правах аренды, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Анжи» проведет два зимних сбора
За время зимней паузы в чемпионате России махачкалинцы проведут два учебно-тренировочных сбора.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Спартак» прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ
Московский «Спартак» успешно прибыл на первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
В воскресенье Рэмзи пройдет медобследование в «Ювентусе»
В воскресенье, 13 января, футболист пройдет медицинское обследование в туринском клубе.
Обновлено в 05:35
Футбол
Моуринью получил от «МЮ» 16,5 млн евро за расторжение контракта
Сумма неустойки составила 16,5 млн евро. После решения всех вопросов с манкунианцами специалист может возглавить новую команду.
Обновлено в 06:45
Футбол
Тихонов не смог договориться с минским «Динамо»
Обновлено в 06:45
Футбол
Тульский «Арсенал» не планирует приобретать новых игроков
Тульский «Арсенал» не планирует приобретать новых игроков в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 06:34
Футбол
Без Акинфеева и легионеров. ЦСКА отправился на первый сбор
Следом - Такума Нисимура pic.twitter.com/ThjsYTXmrL – СЭ ЦСКА (@cska_se) 10 января 2019 г. Японский нападающий – единственный легионер, решивший добираться на сбор с командой.
Обновлено в 03:15
Футбол
Cейвы российских вратарей попали в число лучших
Сейвы вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева и голкипера норвежского «Сарпсборга» Александра Васютина попали в число лучших на групповой стадии Лиги Европы-2018/2019.
Обновлено в 06:53
Футбол
Рамос забил 100-й гол в карьере
Защитник "Реала" Серхио Рамос отметился голом в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леганеса" (3:0). Для него это 80-й забитый мяч в составе мадридского клуба и 100-й в карьере.
Обновлено вчера в 21:50
Футбол
Влашич: Не чувствую привилегированности «Зенита»
Полущашитник рассказал, что в ЦСКА ему говорили о привилегированности «Зенита», однако игрок не почувствовал, что судьи относятся к петербургской команде как-то иначе.
Обновлено в 00:50
Футбол
Бывший тренер «ПСЖ» Комбуаре возглавил «Дижон»
Контракт с Комбуаре, который ранее тренировал «ПСЖ» и «Ланс», заключен до конца сезона-2018/19 и может быть продлен на год в случае, если тренеру удастся сохранить место в лиге 1. «Дижон» провел в текущем сезоне чемпионата Франции 18 матчей и с 16 очками занимает 18-е место.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Генк» опроверг слухи о переходе Малиновского в «Рому»
Технический директор "Генка" Димитри Де Конде опроверг информацию, что клуб вел переговоры с "Ромой" по полузащитнику Руслану Малиновскому.
Обновлено в 06:01