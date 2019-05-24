Футбол
«Бавария» может приобрести Лероя СанеЕженедельник Футбол вчера в 06:39
Хавбек «Манчестер Сити» Лерой Сане может перебраться в чемпионат Германии. 23-летним немцем интересуется «Бавария». Сообщается, что мюнхенский клуб намерен начать переговоры с Лероем Сане уже в начале лета.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Мария Захарова осадила Макфола и вступилась за Маргариту Симоньян
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала язвительный пост американского дипломата Майкла Макфола.
Обновлено вчера в 12:00
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Французские власти назвали основную версию взрыва в Лионе
В результате пострадали не менее 13 человек.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
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Обновлено 23 мая в 11:38
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В Башкирии за первые два месяца 2019 года умерли 8 656 человек, что на 293 человека выше показателя 2018 года.
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Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
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Протестующие против концерта Темниковой в Одессе сожгли флаг РФ
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