Футбол
«Бавария» может приобрести ХаверцаМатч ТВ 09:02
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии». Немецкие журналисты сообщают, что стоимость 19-летнего футболиста может достичь 75 миллионов евро. В «Байере», по некоторой информации, согласны вести переговоры при сумме от 100 миллионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Происшествия
В офис московского «Яблока» пришла полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Защита предложила отпустить Абызова под залог в 1 миллиард рублей
Защита в суде предложила отпустить экс-министра Михаила Абызова под залог в 1 млрд рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:46
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Для российских десантников разрабатывают новый вертолет
«В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта», - сообщает новость ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:48
Авто
Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет
Как сообщили в «РГ», дизайн кабриолета Aurus выполнен в стилистике седана Senat S600, но с той лишь разницей, что вместо обычной крыши будет складная, а в центре салона появится регулируемый поручень для езды стоя.
Обновлено в 10:25
Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
«Это подлость»: известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Адвокат уличила экс-супруга Юлии Началовой во лжи
Обновлено в 11:15
Авто
FT: Renault рассматривает возможность слияния с Fiat Chrysler
Французский автоконцерн Renault намерен возобновить в ближайшие 12 месяцев переговоры с японским Nissan о слиянии, а затем планирует объединиться в одну компанию еще с одним автопроизводителем, скорее всего, с итало-американским Fiat Chrysler.
Обновлено в 03:41
Политика
Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года СБУ на три года запретило Фёдору Добронравову въезд в страну из-за посещения Крыма.
Обновлено в 08:11
Общество
В Росгидромете прокомментировали погоду в Москве
Руководитель Росгидромета Максим Яковенко в беседе с «Российской газетой» прокомментировал погоду в Москве.
Обновлено в 11:30
Авто
BMW рассказала о новой BMW 1-Series
По официальным данным, в обычных версиях (не М-ках) 1-Series получит совершенно новую «четверку», но ее характеристики, к великому сожалению, немцы раскрывать не стали (видимо, готовят сюрприз).
Обновлено в 02:34
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять стратегию развития физической культы и спорта до октября 2020 года.
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
Варга: ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России
Известный агент Шандор Варга отметил, что бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который является клиентом агентства Base Soccer Agency, был готов продолжить тренерскую деятельность в России.
Обновлено в 10:59
Футбол
Молодежной команде «Енисея» разрешили выступать в форме со львами до конца сезона
РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона 2018/2019! pic.twitter.com/2OUxf404CH – Станислав Меркис (@Merkis_) 27 марта 2019 г. - РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона-2018/19, - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:47
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика
Погранслужба Украины объяснила, почему пустила Бойко и Медведчука в РФ
Госпогранслужба Украины заявила, что у пограничников не было оснований не выпускать из страны политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые в ходе визита в Москву провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Обновлено в 05:55
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21
Наука
Ученые впервые разработали «беспохмельный» алкоголь
Алкоголь, не вызывающий утреннего похмелья, может появиться в продаже в ближайшие пять лет.
Обновлено в 04:39
Политика
Медведев назвал самые слабые регионы России
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43