Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии». Немецкие журналисты сообщают, что стоимость 19-летнего футболиста может достичь 75 миллионов евро. В «Байере», по некоторой информации, согласны вести переговоры при сумме от 100 миллионов.

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Происшествия В офис московского «Яблока» пришла полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в твиттере партии.

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