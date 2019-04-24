«Бавария» может приобрести Федерико Кьезу за 70 миллионов евроЕженедельник Футбол 03:46

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза в летнее трансферное окно может перебраться в Германию. В покупке итальянского полузащитника заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб готовит солидное предложение по игроку в размере 70 миллионов евро.

«Бавария» может приобрести Федерико Кьезу за 70 миллионов евро

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