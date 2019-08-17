Футбол
«Бавария» может подписать полузащитника сборной ФранцииЕвро-футбол.ру вчера в 14:34
В сезоне 2018/19 Кюизанс принял участие в 11 матчах чемпионата Германии, отметившись голевой передачей. За плечами Микаэля также семь матчей в составе молодёжной сборной Франции, в которых он забил два мяча.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:12, Ашберн
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 22:38
Авто
83% россиян используют машины не только по назначению
Обновлено в 03:54
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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Звание Героев присвоили пилотам, посадившим самолет на кукурузное поле
Глава государства присвоил звания Героев России двум пилотам самолета «Уральских авиалиний», посадившим борт на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
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Обновлено вчера в 07:53
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Обновлено в 03:08
Происшествия
СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле А321
Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Обновлено в 03:32
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
ГУП «Мосгортранс» в Twitter объяснило подачу иска на 1,2 млн руб. к организаторам в Москве несогласованных акций, связанных с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:14
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
В аэропорту Хабаровска самолет совершил экстренную посадку
Двухмоторный пассажирский самолет местных маршрутов L-410 UVP-E20 "Хабаровских авиалиний" совершил в субботу экстренную посадку в аэропорту Хабаровска.
Обновлено в 02:25
Политика
Захарова напомнила Болтону, как США воруют российскую дипсобственность
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на слова советника президента США Джона Болтона о том, что Россия якобы украла технологии гиперзвукового оружия у Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 10:42
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Экологи раскритиковали принца Гарри и Меган Маркл за полет на самолете
В Британии активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за то, что они летали на Ибицу на самолете бизнес-класса Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Во вторник потепление продолжится (до 28 градусов со знаком плюс) и достигнет своего пика в среду, когда настанет по-настоящему летняя жара — до 30 градусов.
Обновлено в 03:40
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Авто
Автоэксперты составили список гаджетов для начинающего водителя
Вождение автомобиля сопряжено с различными опасностями, поэтому эксперты составили рейтинг из трех устройств, которые должны пригодиться начинающему водителю.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве
Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
Обновлено в 03:53
Общество
Владельцы гостиниц в Грузии вышли на митинг из-за срыва турсезона
Представители грузинского гостиничного бизнеса вышли на улицы курортного города Кобулети, требуя от властей государственной поддержки на фоне сокращения туристического потока из России.
Обновлено вчера в 07:43