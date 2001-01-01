Футбол
«Бавария» может подписать брата СанеБомбардир.ру 11:39
Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане. «Бавария» проявляет активный интерес к 16-летнему форварду, выступающему за «Шальке-04» U17.
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В Красноярском крае прогремели взрывы на военном складе
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Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
В Германии, Швеции, Финляндии и России уложено уже более 1,7 тысячи км газопровода Укладка газопровода "Северный поток-2" в шведских водах практически завершена.
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Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировки сайтов
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В Москве 4 августа прошел концерт Дженнифер Лопес.
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Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
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Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
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После Brexit Великобритания создаст союз против России и Ирана
После выхода из Евросоюза Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану.
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Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
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Поставки российского угля на Украину резко сократились
По данным «Коммерсанта», большая часть российских предприятий вообще прекратила отгрузку, другие же перенаправили свои поставки через Беларусь.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В фитнес-клубе на юге Москвы взорвался баллон с хлором
Ранее в СМИ сообщалось, что в подвальном помещении клуба "СССР" в Нагатино взорвался баллон с хлором.
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В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
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Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено в 17:07
Футбол
Тадич стал новым капитаном «Аякса» после ухода де Лигта
Сербский полузащитник «Аякса» Душан Тадич стал новым капитаном амстердамского клуба. Об этом сообщил официальный аккаунт «Аякса» в Twitter.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД
Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
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SpaceX расширяет мощности во Флориде для полётов на Марс
Компания Илона Маска расширяет своё присутствие во Флориде для подготовки запусков космических кораблей с помощью сверхмощного ракетоносителя Starship.
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Найденную в Свердловской области картину Рубенса проверят в Эрмитаже
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Доктор Мясников назвал предвестники внезапной остановки сердца
О факторах риска и признаках, предупреждающих о внезапной остановке сердца, рассказал доктор Александр Мясников.
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Сбербанк собирается запустить музыкальный стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис в партнерстве с уже существующим игроком, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных звукозаписывающих компаний, сотрудник одного из стриминговых сервисов и человек, близкий к банку.
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Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
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Общество
Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.
Обновлено 02 августа в 18:22
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46