Футбол

«Бавария» может подписать брата СанеБомбардир.ру 11:39

Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане. «Бавария» проявляет активный интерес к 16-летнему форварду, выступающему за «Шальке-04» U17.
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