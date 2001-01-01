Футбол

«Бавария» может подписать брата СанеБомбардир.ру 11:39

Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане. «Бавария» проявляет активный интерес к 16-летнему форварду, выступающему за «Шальке-04» U17.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Бавария» почти достигла соглашения в сделке по Сане

Soccer.ru09:58

France Football: «Бавария» готовит рекордный трансфер в истории немецкого футбола

Sport.ru10:59

Сане перейдет в «Баварию» за 110 миллионов евро

Спорт-Экспресс10:29

СМИ: Зане возьмет номер Роббена в «Баварии»

Sportbox.RU11:02

«Реал», «Барселона», «МЮ» — трансферы 2019, рекорды

Чемпионат13:00

«Бавария» близка к приобретению Сане за 110 млн евро. Он будет зарабатывать больше всех и возьмет 10-й номер

Sports.ru09:36

«Бавария» хочет подписать младшего брата Зане

Матч ТВ05:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Авто

Ателье Startech представило пакет для Range Rover Evoque

Обновлено в 09:42
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Происшествия

После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Футбол

«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова

Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Политика

ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия

СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования

Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой потерял работу

Татуированный сын Елены Яковлевой Денис потерял работу в одном из барбершопов Москвы, куда устроился парикмахером и делал стрижки и бороды.
Обновлено в 04:57
Авто

В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200

На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм

Турист из Москвы скончался в Абхазии после купания в четырехбалльный шторм в море, сообщило МЧС республики в понедельник.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Число погибших при стрельбе в Техасе возросло

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.
Обновлено в 11:58
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе

Операции по покупке валюты будут проходить с 7 августа по 5 сентября, ежедневный объем покупок составит 11,2 миллиарда рублей (в июле было 10 миллиардов рублей).
Обновлено в 05:08
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол

«Ливерпуль» объявил о переходе экс-вратаря «Вест Хэма» Адриана

Ранее сообщалось, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
Обновлено в 09:16
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Суд арестовал блогера Синицу за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:34
Общество

Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено в 16:19
Политика

Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах

Президент США Дональд Трамп обвинил видеоигры и психические болезни в массовых расстрелах в стране.
Обновлено в 12:34
Политика

Эстония отказалась признавать российские паспорта жителей Донбасса

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке (в течение трёх месяцев) получения российского гражданства для жителей ЛНР и ДНР.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Фаната «Зенита» задержали за стычку с ОМОНом

Обновлено в 06:56
Общество

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

В Анапе из-за сильного волнения моря и ветра запретили купаться на всех пляжах курорта.
Обновлено вчера в 10:17
Кино

Дуб из фильма «Побег из Шоушенка» распилили на сувениры для актеров

Знаменитый дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров, в честь 25-летия картины, сообщает TMZ.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Россиян задержали за драку с фанатами ФК «Краковия» в Польше

Обновлено в 10:44
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика

В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях

Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Накануне около 14:40 по местному времени 17-летний подросток скинул шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки галереи Тейт Модерн.
Обновлено в 05:45
Политика

Губернатор индийского штата Кашмир: особый статус штата не отменят

Обновлено в 05:40
Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Происшествия

Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области

Обновлено в 11:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лерой Сане
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Германии. Молодой игрок года в Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное