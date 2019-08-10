Футбол

«Бавария» может подписать Бэйла вместо ЗанеSportbox.RU 09:45

Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Германии. По информации источника, «Бавария» заинтересовалась 30-летним Бэйлом сразу после их неудачной попытки подписать немецкого хавбека «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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