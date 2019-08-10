Футбол
«Бавария» может подписать Бэйла вместо ЗанеSportbox.RU 09:45
Нападающий сборной Уэльса и мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в чемпионате Германии. По информации источника, «Бавария» заинтересовалась 30-летним Бэйлом сразу после их неудачной попытки подписать немецкого хавбека «Манчестер Сити» Лероя Зане.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
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В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
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СМИ раскрыли доходы российских блогеров
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Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
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Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
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«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
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«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено 09 августа в 17:15
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек
Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.
Обновлено в 09:32
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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
Обновлено в 08:41
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
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Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Теннис
Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку теннисного турнира в Цинциннати (США), призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
Обновлено в 11:38
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Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
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«Авиамикс» под Рязанью прошёл в дождливую погоду
Обновлено вчера в 10:43
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
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