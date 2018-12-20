Футбол

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»
Матч ТВ
вчера в 19:08

«Атлетико» прокомментировал информацию о скором переходе защитника команды Лукаса Эрнандеса в «Баварию». Ранее сообщалось, что мюнхенцы заплатят за француза 85 миллионов евро.
Матч ТВвчера в 19:08

Подробнее о событии

Румменигге: «Я не могу ничего подтвердить или опровергнуть по Эрнандесу»

Soccer.ru02:19

«Атлетико» опроверг информацию о покупке Эрнандеса «Баварией»

Матч ТВвчера в 19:08

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Эрнандеза в «Баварию»

Спорт-Экспрессвчера в 19:04

«Атлетико» опроверг информацию о переходе Л. Эрнандеса в «Баварию»

Чемпионатвчера в 19:14

«Атлетико»: «Бавария» опровергла информацию о покупке Эрнандеса»

Sport24.ruвчера в 18:52

Лукас Эрнандес перейдет из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро

РИА Новостивчера в 13:28

«Атлетико»: «Люка и „Бавария“ опровергли информацию о готовящемся трансфере»

Sports.ruвчера в 16:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Футбол

«Барселона» согласовала аренду защитника Мурильо

Клубы согласовали условия арендного соглашения по 26-летнему колумбийцу, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 06:52
Футбол

Глушаков хотел бы возглавить «Спартак»

Обновлено в 06:45
Футбол

Нужно спасать ситуацию. В «Монако» нашли помощника для Анри

Тьерри Анри пока не может вырулить из трясины поражений, а потому руководство клуба решило найти для него помощника.
Обновлено в 06:24
Футбол

Сборная России завершила год на 48-м месте в рейтинге ФИФА

Как ранее сообщали «Кубанские новости», сборная России благодаря ЧМ-2018 поднялась на рекордное количество мест в рейтинге ФИФА в августе.
Обновлено в 06:13
Футбол

Тарасов зимой покинет «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов покинет клуб в зимнее трансферное окно, сообщает сsport_inside.
Обновлено в 07:35
Футбол

Игроки «Томи» решили расторгнуть контракты в одностороннем порядке

Согласно информации источника, несколько футболистов "Томи" решили подать заявления в Палату по разрешению споров РФС с целью расторгнуть контракты с клубом.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Крылья Советов» намерены подписать Зиньковского

Обновлено в 07:17
Футбол

Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»

Обновлено в 00:54
Футбол

Полиция расследует эпизод с Деле Алли

Полиция Лондона начала расследование по итогам дерби северного Лондона в четвертьфинале Кубка лиги, информирует Omnisport.
Обновлено в 06:56
Футбол

Березуцкие присоединятся к Слуцкому в «Витессе» в январе

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Василий Березуцкий заявил журналистам, что вместе с братом Алексеем они должны присоединиться к тренерскому штабу голландского "Витесса" 3 января 2019 года на сборе в Португалии, в новой команде они будут помощниками российского тренера Леонида Слуцкого.
Обновлено в 04:34
Футбол

«ПСЖ» обвинил «Барселону» в проявлении неуважения

Обновлено в 06:38
Футбол

Сульшер прибыл на базу «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прибыл на базу команды и провел первую тренировку.
Обновлено в 04:17
Футбол

Миятович объяснил, почему шансы Моуринью возглавить «Реал» высоки

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович объяснил, почему шансы экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вернуться в испанский клуб высоки.
Обновлено в 06:08
Футбол

Егоров рассказал о зарплате российских судей

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров в интервью официальному сайту РФС рассказал о зарплате российских арбитров.
Обновлено в 07:08
Футбол

ЛДПР предложила кандидатуру Игоря Лебедева на пост президента РФС

Фракция ЛДПР предложила назначить на пост президента Российского футбольного союза (РФС) вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, сообщила пресс-служба партии.
Обновлено в 06:17
ещё по теме
Лукас Эрнандес
Французский футболист
Французский футболист, защитник испанского клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. Сын профессионального футболиста Жана-Франсуа Эрнандеса. Старший брат футболиста Тео Эрнандеса. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное