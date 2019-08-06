По данным источника, мюнхенцы готовы арендовать валлийца, если сам футболист согласится на такое предложение. Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.

«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла

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