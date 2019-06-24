Футбол
«Бавария» может арендовать БэйлаМатч ТВ 03:54
«Бавария» планирует арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне валлиец провел 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:58, Вашингтон
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал телесериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Единоборства
Британский боксер Тайсон Фьюри победил нокаутом немца Тома Шварца
Британский боец в тяжелом весе Тайсон Фьюри выиграл у немецкого боксера Тома Шварца в 12-раундовом поединке в Лас-Вегасе.
Обновлено в 02:22
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Политика
Филарет начал рассылать приглашения на собор вопреки угрозам отлучения
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Денисенко) начал рассылку на собор для восстановления УПЦ КП.
Обновлено в 06:05
Кино
Умер режиссер Франко Дзеффирелли
Обновлено вчера в 09:12
Музыка
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Губернатор Белозерцев обещал оплатить кредиты погибшего в Чемодановке
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Общество
Определена связь между знаком зодиака и успешным поиском работы
Специалисты сервиса Superjob проанализировали более 25 млн резюме российских пользователей, чтобы определить связь знака зодиака человека и шанс на трудоустройство, и хорошее развитие карьеры.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Жителя Петербурга подозревают в развращении шестилетнего сына
В ночь с 15 на 16 июня в отделение полиции Калининского района обратилась 30-летняя петербурженка с заявлением о том, что ее бывший гражданский муж развратил их общего сына.
Обновлено в 06:16
Религия
Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства храма в сквере
В Екатеринбургской епархии заявили об отказе от права строить храм святой великомученицы Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 03:32
Музыка
Умер участник группы «Машина Времени»
Остроумов был сессионным участником «Машины Времени» и постоянным барабанщиком в сайд-проекте группы «Оркестр креольского танго».
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым
Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Крымчан анонимно опросят о цели поездок на Украину
Украинские власти проведут мониторинг поездок жителей Крыма на Украину.
Обновлено в 06:13
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт
Власти Москвы потратили ₽38 млн на кибертурнир, который посетили 10 человек
15 июня в спортивном комплексе ЦСКА прошел организованный столичными властями турнир Moscow Cyber Cup по игре FIFA 19.
Обновлено в 05:54
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды
Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Интернет
Разработчики Edge (Chromium) пока не приняли решения по вопросу блокировки рекламы через API webRequest
В Редмонде отметили, что слышали от многих пользователей пожелания получить надёжное решение для блокировки рекламы.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Зенит» вновь претендует на Баделя
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Баскетбол
«Лейкерс» и «Нью-Орлеан» договорились об обмене Энтони Дэвиса
Обновлено вчера в 19:18
Экономика
Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами
Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
Ранее пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции рассказала РИА Новости, что власти Москвы согласовали проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова 16 июня с 13.00 до 15.00 на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.
Обновлено в 06:35
Спорт
Футболист Дмитрий Булыкин выдвинулся в Мосгордуму
Экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин заявил о намерении участвовать в выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 04:31