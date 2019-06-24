Футбол

«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»Sport24.ru 03:25

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Бундеслиге. В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun. В мюнхенском клубе видят в Бэйле замену покинувшим клуб Арьену Роббену и Франку Рибери.
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«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»

Советский спорт03:48

«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»

Sport24.ru03:25

СМИ: «Бавария» готова арендовать у «Реала» Бэйла

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«Бавария» может арендовать Бэйла

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«Бавария» может арендовать Бэйла

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На Бэйла появился неожиданный претендент

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The Sun: «Бавария» может арендовать Бэйла

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