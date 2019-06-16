Футбол

«Бавария» может арендовать БэйлаSportbox.RU 03:54

«Бавария» планирует арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне валлиец провел 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Бавария» сделала предложение об аренде Бэйла

Чемпионат10:13

«Бавария» может арендовать Бэйла

Sportbox.RU03:54

«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»

Sport24.ru03:25

На Бэйла появился неожиданный претендент

Sport.ru03:59

«Бавария» планирует арендовать Бэйла у «Реала»

Советский спорт03:48

«Бавария» может арендовать Бэйла

Матч ТВ03:54

СМИ: «Бавария» готова арендовать у «Реала» Бэйла

Спорт-Экспресс03:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия

Полиция объяснила взрыв в многоэтажном доме в Ленобласти пиротехникой

Обновлено в 09:57
Музыка

Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе

Обновлено в 03:59
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".
Обновлено в 05:44
Общество

Москвичей предупредили о возвращении тропической жары

Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
Обновлено в 10:43
Общество

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Погибшего в массовой драке похоронили в Чемодановке

Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который 16 июня был похоронен на местном кладбище, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черёмушкина.
Обновлено в 08:46
Игры

На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind

В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено вчера в 09:15
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик

Обновлено в 10:40
Политика

Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей

Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Обновлено в 08:34
Религия

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика

МИД рекомендует избегать в Гонконге мест проведения акций протеста

В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter граждан России предупредили, что лучше избегать людных мест в связи с акцией протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 03:59
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве

Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Общество

Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов

Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Футбол

Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу

Обновлено вчера в 14:17
Транспорт

Движение по Тетеринскому переулку в Москве восстановили

Обновлено в 11:26
Культура

Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
Политика

В Кремле сообщили о возможной встрече Путина и Трампа перед G20

Обновлено в 07:02
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика

Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июле

Ранее Эрдоган заявил, что вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-400 российского производства в республику закрыт.
Обновлено в 04:00
Футбол

Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»

Обновлено в 10:01
Происшествия

Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка

Обновлено в 05:13
Происшествия

Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции

Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Общество

Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной

В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Политика

Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским

Обновлено в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное