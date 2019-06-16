«Бавария» может арендовать БэйлаSportbox.RU 03:54

«Бавария» планирует арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне валлиец провел 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Общество Москвичей предупредили о возвращении тропической жары Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.

Общество Ученые выяснили всю правду об активированном угле Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.

Происшествия Погибшего в массовой драке похоронили в Чемодановке Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который 16 июня был похоронен на местном кладбище, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черёмушкина.

Игры На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».

Политика Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Политика МИД рекомендует избегать в Гонконге мест проведения акций протеста В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter граждан России предупредили, что лучше избегать людных мест в связи с акцией протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции.

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Общество Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Политика Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июле Ранее Эрдоган заявил, что вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-400 российского производства в республику закрыт.

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.