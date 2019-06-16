Футбол
«Бавария» может арендовать БэйлаSportbox.RU 03:54
«Бавария» планирует арендовать 29-летнего игрока на один сезон. Напомним, контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне валлиец провел 42 матча за мадридцев во всех турнирах и забил 14 голов.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
Музыка
Эмир Кустурица выступил на «Сердце Евразии» в Уфе
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Общество
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Обновлено в 05:44
Общество
Москвичей предупредили о возвращении тропической жары
Синоптики заявили, что жара начнет возвращаться в Москву с 18 июня, сообщает РЕН.
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Ученые выяснили всю правду об активированном угле
Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Погибшего в массовой драке похоронили в Чемодановке
Порядка 500 человек пришли проститься с погибшим жителем Чемодановки, который 16 июня был похоронен на местном кладбище, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черёмушкина.
Обновлено в 08:46
Игры
На Эльбрус 801-РС запустили Morrowind
В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
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Происшествия
В Челябинской области столкнулись битумовоз и грузовик
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Политика
Болтон заявил, что Венесуэла заключила с Россией оборонный контракт
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Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без электричества
Обновлено в 08:34
Религия
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 01:56
Политика
МИД рекомендует избегать в Гонконге мест проведения акций протеста
В сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД в Twitter граждан России предупредили, что лучше избегать людных мест в связи с акцией протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве
Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.
Обновлено в 10:05
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Общество
Коту Алибасова предложили рекламные контракты на 150 тысяч долларов
Кот продюсера Бари Алибасова по кличке Чуча получил предложения о съемках в рекламе на общую сумму свыше 150 тысяч долларов.
Обновлено в 10:29
Футбол
Сборная Украины U20 выиграла чемпионат мира по футболу
Обновлено вчера в 14:17
Транспорт
Движение по Тетеринскому переулку в Москве восстановили
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Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Политика
Эрдоган заявил о поставках российских С-400 в июле
Ранее Эрдоган заявил, что вопрос о поставках зенитных ракетных систем С-400 российского производства в республику закрыт.
Обновлено в 04:00
Футбол
Алексей Сутормин может перейти в «Зенит»
Обновлено в 10:01
Происшествия
Пассажиры устроили пьяный дебош в аэропорту Новокузнецка
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.
Обновлено в 10:50
Общество
Названа средняя по России стоимость банкета на школьный выпускной
В России средняя стоимость банкета на выпускной для одного школьника составит 1,68 тыс. рублей, для класса из 30 учеников — 50,4 тыс. рублей.
Обновлено в 05:26
Политика
Пушков оценил видео с бегущим через фонтан Зеленским
Обновлено в 05:08