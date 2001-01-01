Футбол
«Бавария» хочет приобрести 19-летнего игрока «Байера»Советский спорт 09:08
Контракт 19-летнего футболиста с клубом истекает в 2022 году. Отмечается, что Байер согласны продать Хавертца не менее чем за 100 млн евро.
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Космос
«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС
Обновлено в 10:12
Авто
Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка
Обновлено в 06:40
Спорт
МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина
Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
Обновлено в 14:51
Общество
Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн
Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Наука
Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов
Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов.
Обновлено в 10:15
Экономика
Медведев одобрил комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
Обновлено в 07:35
Политика
Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк
Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:11
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Полина Гагарина в честь дня рождения выложила фото без макияжа
Полина Гагарина 27 марта отметила 32-летие: поздравлять звезду с днем рождения коллеги и поклонники начали еще с утра.
Обновлено в 19:30
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Общество
В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы
Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.
Обновлено в 22:06
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено в 02:13
Технологии
В России могут одобрить концепцию развития интернета вещей
Минкомсвязь собирается одобрить концепцию развития в России интернета вещей, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:13
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено в 22:12
Футбол
Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Михаилу Абызову предъявлено обвинение
Абызову инкриминируется создание преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничество в особо крупном размере, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 14:39
Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеру
32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами.
Обновлено в 17:30
Хоккей
«Филадельфия» Проворова дома обыграла «Торонто»
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов за матч нанес два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2». «Филадельфия» одержала первую победу за последние три матча.
Обновлено в 22:06