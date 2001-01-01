Футбол

«Бавария» хочет приобрести 19-летнего игрока «Байера»Советский спорт 09:08

Контракт 19-летнего футболиста с клубом истекает в 2022 году. Отмечается, что Байер согласны продать Хавертца не менее чем за 100 млн евро.
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СМИ: «Байер» требует от «Баварии» 100 миллионов евро за Хаверца

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«Бавария» намерена купить Хаверца летом 2020 года, «Байер» хочет € 100 млн

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«Бавария» хочет купить Хавертца в 2020 году. Он стоит минимум 75 млн евро

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«Бавария» может приобрести Хаверца

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«Байер» потребует 100 млн евро у «Баварии» за Хаверца

Спорт день за днем09:41

«Бавария» хочет приобрести 19-летнего игрока «Байера»

Советский спорт09:08

«Бавария» готова предложить за игрока «Байера» 75 млн евро

Soccer.ru04:01
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Дмитрий Козак подтвердил уход компании Ford с российского рынка

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Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Дочь Пугачевой и Галкина приняла участие в модном показе Юдашкина Лиза Галкина уже не в первый раз прошла по подиуму, демонстрируя коллекцию Yudashkin Kids.
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Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн

Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.
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Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
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В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
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В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

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Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
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Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
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Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк

Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.
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В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
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"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
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Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.
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В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

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Минкомсвязь собирается одобрить концепцию развития в России интернета вещей, сообщает "Коммерсантъ".
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