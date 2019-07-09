Футбол
«Бавария» хочет подписать одноклубника Головина по «Монако»Sport24.ru 17:26
Отмечается и то, что сам Хенрихс недоволен своим положением в «Монако» и выражает желание иметь больше игрового времени. «Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
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