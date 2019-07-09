Футбол
«Бавария» хочет подписать одноклубника Головина по «Монако»Sport24.ru 17:26
Отмечается и то, что сам Хенрихс недоволен своим положением в «Монако» и выражает желание иметь больше игрового времени. «Бавария» готова заплатить за переход Хенрихса 25 млн евро, но в «Монако» рассчитывают выручить с продажи футболиста на 10 млн евро больше — 35 млн евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Общество
Эксперты рассчитали количество бедных жителей Тульской области
Эксперты РИА Новости расставили регионы по местам, оценив доходы населения. Тульская область заняла в рейтинге 30-ое место.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина
Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Игры
Синдел появится в Mortal Kombat 11
В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.
Обновлено в 12:31
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Футбол
Анатолий Мещеряков: «У Гилерме действующий контракт до конца декабря. В чем проблема?»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о ситуации с продлением контракта вратаря Маринато Гилерме.
Обновлено в 16:16
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Обновлено в 13:22
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Морская авиация прибыла в Петербург для участия в параде на День ВМФ
В понедельник, 8 июля, стало известно, что морская авиация прибыла в Петербург для участия в главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ.
Обновлено в 11:47
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель представил совершенно новый передний привод на базе BMW 1-Series в конце мая, и теперь он начал серийное производство соперников Mercedes A-Class и Audi A3.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.
Обновлено в 06:21
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено в 17:58
Авто
Бренд Hongqi анонсировал роскошный седан в стиле Rolls-Royce
Китайский автопроизводитель опубликовал первые тизеры премиального седана Hongqi H7 второго поколения.
Обновлено в 10:25
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Политика
Пранкеры почти год общались с македонским премьером от лица Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали записи трех телефонных разговоров с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 17:26
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Политика
В Госдуме нашли альтернативу Грузии для российских туристов
Замглавы Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал Абхазию и другие кавказские направления альтернативой грузинскому туристическому направлению для россиян, передает в понедельник РИА «Новости».
Обновлено в 15:53
Космос
В РКК «Энергия» рассказали о риске при посадке «Федерации» в океане
Членам команды придется приводняться в Тихом океане, где у РФ нет высокоскоростных спасательных судов, пояснил глава отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в Ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие Роскосмоса) Игорь Верховский.
Обновлено 06 июля в 10:06
Гаджеты
Сооснователь Apple Стив Возняк призвал людей удалиться из Facebook
В апреле прошлого года Возняк отказался от Facebook, присоединившись к гендиректору Apple Тиму Куку и сооснователю WhatsApp Брайану Эктону в бойкоте соцсети из-за скандала с Cambridge Analytica.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18