Футбол
«Бавария» может подписать брата СанеБомбардир.ру 11:39
Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане. «Бавария» проявляет активный интерес к 16-летнему форварду, выступающему за «Шальке-04» U17.
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Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Политика
Британия призывает ПАСЕ ограничить полномочия России
Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях России в Ассамблее, сообщил постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 16:25
Экономика
Поставки российского угля на Украину в июне упали на 85%
Экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".
Обновлено в 05:58
Происшествия
На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы
Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска.
Обновлено в 21:04
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Экономика
Число жалоб на ОСАГО в I полугодии упало на 42,7%
Жалобы потребителей финансовых услуг Банк России за январь - июнь 2019 года получил от потребителей финансовых услуг 128,7 тыс. жалоб, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено в 21:26
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
В Минюсте России рассказали RT, в какие месяцы чаще всего регистрировались акты о заключении брака в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Политика
Британия объявила о присоединении к коалиции США в Ормузском проливе
Великобритания присоединится к международной коалиции во главе с США по патрулированию Ормузского пролива для обеспечения безопасного судоходства.
Обновлено в 17:56
Финансы
США уличили Китай в манипулировании валютным курсом
5 августа курс валют Китая и США преодолел психологически важную отметку в 7 юаней за $1.
Обновлено в 18:58
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Политика
В МИД России прокомментировали заявление Помпео о принадлежности Крыма
Захарова подчеркнула, что Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео демонстрирует неуважение к результатам демократического волеизъявления крымчан, когда говорит, что необходимо "вернуть Крым Украине".
Обновлено в 01:39
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Бавария» может арендовать у «Реала» Бэйла
Отмечается, что если в конце августа Бэйл все еще будет игроком «Реала», то «Бавария» может сделать предложение в конце трансферного окна, которое закрывается 2 сентября.
Обновлено в 21:25
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Москвич рассказал о списании мошенниками 3,5 млн рублей с его карты
Мошенникам удалось по телефону обмануть жителя Москвы и списать с его карты порядка 3,5 млн рублей.
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в Сибири
Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено 03 августа в 09:27
Происшествия
В Абхазии погиб турист из Москвы после купания в шторм
Обновлено в 13:23
Общество
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено в 19:48
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях выхода США из ДРСМД
Выход США в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) привел к тому, что оказались перечеркнутыми многолетние усилия, направленные на снижение вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия.
Обновлено в 18:02
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25