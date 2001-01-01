Футбол

«Бавария» может подписать брата СанеБомбардир.ру 11:39

Мюнхенская «Бавария» собирается приобрести не только полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, но и его младшего брата Сиди Сане. «Бавария» проявляет активный интерес к 16-летнему форварду, выступающему за «Шальке-04» U17.
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«Бавария» почти достигла соглашения в сделке по Сане

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«Бавария» хочет подписать младшего брата Сане

Sports.ru04:44
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Футбол

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