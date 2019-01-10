Футбол
"Бавария" вступила в борьбу за полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо, сообщает RMS Sport. Отмечается, что немецкий клуб планирует приобрести игрока в зимнее трансферное окно. Это было бы выгодно для "ПСЖ", потому что, в таком случае, парижский клуб сможет продать игрока, а не отпустить его бесплатно.
Спорт-Экспресс08:27
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
Обновлено в 03:26
Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика
Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.
Обновлено в 06:30
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.
Обновлено в 05:38
Политика
Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.
Обновлено в 07:20
Энергетика
Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4%
Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 08:27
Общество
Основатель Amazon Джефф Безос разводится с женой
Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой, Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Общество
Российским детям запретят приносить в школу еду из дома
К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.
Обновлено в 05:29
Политика
Томос об автокефалии вернулся на Украину
Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
Обновлено в 06:49
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Обновлено в 05:18
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Футбол
Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Музыка
Милонов раскритиковал Шнурова за мат
Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике творчество Сергея Шнурова.
Обновлено в 07:24
Космос
В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций
Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Аварийные работы в Тушинском тоннеле завершат к утру пятницы
Мэр Москвы сообщил, что авария довольно серьезная, но восстановить движение планируется в ближайшее время Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что последствия протечки в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру 11 января.
Обновлено в 06:58
Общество
Студенты смогут получить две отсрочки от армии
В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
В США объяснили «молчание» России про С-500
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Экономика
За 2018 год сильнее всего подорожали яйца и сахар
По официальным данным, потребительские цены в России выросли на 4,3%, что выше прогноза ЦБ.
Обновлено в 09:14
Политика
Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив
Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе домашний арест фигуранток «Нового величия»
Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Обновлено в 03:48
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начали действовать в стране
С 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке
Как сообщили на канале Piter.tv, драка началась из-за замечания одного из участников конфликта относительно якобы "женской" модной сумки на плече мужчины.
Обновлено в 09:10