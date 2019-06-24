«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»Sport24.ru 03:25

Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Бундеслиге. В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun. В мюнхенском клубе видят в Бэйле замену покинувшим клуб Арьену Роббену и Франку Рибери.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды Суд Иерусалима приговорил супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета, передает телерадиокомпания "Кан".

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Единоборства Тайсон Фьюри победил Тома Шварца Британский боксер Тайсон Фьюри техническим нокаутом одержал победу над немецким спортсменом Томом Шварцем.

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Религия Православные христиане отмечают День Святой Троицы Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников — День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Происшествия Полиция завела уголовное дело о поджоге в цыганском селе под Пензой В Бессоновском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту возгорания дома в селе Лопатки, которое расположено рядом с Чемодановкой.

Авто Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.

Происшествия Под Пензой в ДТП с двумя фурами погибли два человека Две фуры и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье на трассе у села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области, в результате погибли два человека, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.

Религия Епархия отказалась строить храм в скандальном сквере Екатеринбурга Екатеринбургская епархия отказалась от намерения строить храм Святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Об этом заявил митрополит Кирилл.

Автоспорт Экипаж SMP Racing финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж российской команды SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и бельгийца Стоффеля Вандорна занял третье место в гонке "24 часа Ле-Мана".

Происшествия Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Пермском крае Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье на автодороге в Пермском крае, в результате ДТП один человек погиб, шестеро получили травмы.

Происшествия Пожар во Франции уничтожил 250 тыс. литров коньяка Погреб с 250 тысячами литров коньяка уничтожил пожар на винокурне во Франции. Об этом 16 июня сообщает телеканал BFM.

Здоровье Челябинцев привьют от опасных болезней перед саммитами ШОС и БРИКС Иммунизация защитит их от таких опасных болезней, как дифтерия, гепатиты А и В, корь, брюшной тиф, бешенство, грипп и других.

Кино Зрители выбрали лучший фильм на «Кинотавре» Зрители могли проголосовать за понравившийся фильм в специальном приложении для смартфона «Кинотавр».

Политика Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Политика Дату ввода войск в 1968 году в Чехии хотят объявить днём памяти Депутаты чешского парламента выступили с инициативой объявить 21 августа Памятным днём жертв вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора в 1968 году.

Футбол «Спартак» начал подготовку к новому сезону 16 июня футболисты «Спартака» собрались на базе в Тарасовке и начали подготовку к новому сезону, проведя первую тренировку, сообщает пресс-служба красно-белых.

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.