Футбол
«Бавария» хочет арендовать Бэйла у «Реала»Sport24.ru 03:25
Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Бундеслиге. В услугах 29-летнего валлийца заинтересована «Бавария», которая готова арендовать футболиста, утверждает The Sun. В мюнхенском клубе видят в Бэйле замену покинувшим клуб Арьену Роббену и Франку Рибери.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:26, Вашингтон
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