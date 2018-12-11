Футбол

«Бавария» интересуется тремя игроками Лиги 1
Sport24.ru
02:34

Как сообщается в твиттере Bayern & Gеrмапусо ссылкой на France Football, в сферу интересов немецкого клуба попали Набиль Фекир, Николя Пепе и Флорьян Товен. Права на Товена принадлежат «Марселю», но, если «провансальцы» не попадут в Лигу чемпионов, он имеет право покинуть команду.
Sport24.ru02:34

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«Бавария» намерена приобрести трех игроков из чемпионата Франции

Матч ТВ03:48

«Бавария» намерена приобрести трех игроков из чемпионата Франции

Sportbox.RU03:48

«Бавария» интересуется тремя игроками Лиги 1

Sport24.ru02:34

«Бавария» хочет приобрести летом трех игроков из чемпионата Франции

Советский спорт02:08

«Бавария» готовит перестройку состава и нацелилась на трёх футболистов из Лиги 1

Чемпионат01:57

«Бавария» нашла замену Рибери и Роббену в Лиге 1

Евро-футбол.ру01:36

Трансферы Фекира, Товена и Николя Пепе могут обойтись «Баварии» в 140 млн евро

Sports.ru00:36
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 04:02
Футбол

Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» будет перенесено на февраль

Клуб планировал открыть арену матчем с «Манчестер Юнайтед» 13 января, однако теперь ожидается, что первой игрой на новом стадионе станет встреча с «Ньюкасл Юнайтед» 2 февраля.
Обновлено в 03:55
Футбол

«Челси» запретил четырем фанатам посещать матчи за расистские выкрики

Обновлено в 03:28
Футбол

Форвард «Атлетика» Адурис повторил достижение Месси и Рамоса

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис отметился голом с пенальти в ворота «Жироны» в матче 15-го тура испанской Примеры, который стал для его команды победным.
Обновлено в 03:22
Футбол

Эден Азар: «Всегда любил „Реал“, еще до Зидана»

Вы знаете, я всегда любил «Реал», еще до Зидана.
Обновлено в 03:36
Футбол

Семь игроков «Боруссии» пропустят матч с «Монако»

Сразу несколько игроков основного состава дортмундской "Боруссии" пропустят ближайший матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако".
Обновлено в 02:45
Футбол

Ещенко снялся в фильме с актером Назаровым

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко снялся в музыкальном фильме вместе с болельщиком красно-белых, актером Дмитрием Назаровым.
Обновлено в 02:49
Футбол

«Ахмат» переиграл в Грозном «Арсенал»

В Грозном состоялась встреча 17-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и тульским "Арсеналом".
Обновлено в 03:15
Происшествия

Двух итальянских врачей подозревают в непредумышленном убийстве Астори

Как сообщает AFP, прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве.
Обновлено в 03:25
Футбол

«Барселона» отказалась от матча с «Жироной» в США

Обновлено в 03:30
Футбол

Классон: у «Краснодара» есть шанс на золото в чемпионате России

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон оценил шансы на победу клуба в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

Кураньи: ни разу не видел Кокорина агрессивным

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился мнением о нападающем «Зените» Александре Кокорине, в настоящее время пребывающем в СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 01:13
Футбол

Отец Френки де Йонга: «Переход в „Барселону“ был бы лучшим решением»

Йон де Йонг, отец полузащитника «Аякса» Френки де Йонга, высказался за переход сына в «Барселону».
Обновлено в 03:51
Футбол

Место проведения Кубка Африки-2019 станет известно 9 января

Президент Африканской футбольной конфедерации (CAF) Ахмад Ахмад заявил, что страна проведения Кубка Африки 2019 года будет названа 9 января.
Обновлено в 03:52
Футбол

Представитель Адриано прокомментировал информацию о переговорах с «Интернасьоналем»

Официальный представитель нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано Марко Трабукки прокомментировал информацию о том, что игрок может на правах аренды перейти в «Интернасьонал».
Обновлено вчера в 15:55
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Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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