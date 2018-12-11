Футбол

«Бавария» интересуется тремя игроками Лиги 1
Sport24.ru
02:34

«Бавария» готовится перестроить команду во время летнего трансферного окна. Как сообщается в твиттере Bayern & Germanусо ссылкой на France Football, в сферу интересов немецкого клуба попали Набиль Фекир, Николя Пепе и Флорьян Товен.
Sport24.ru02:34

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«Бавария» намерена приобрести трех игроков из чемпионата Франции

Sportbox.RU03:48

«Бавария» намерена приобрести трех игроков из чемпионата Франции

Матч ТВ03:48

«Бавария» хочет приобрести летом трех игроков из чемпионата Франции

Советский спорт02:08

«Бавария» готовит перестройку состава и нацелилась на трёх футболистов из Лиги 1

Чемпионат01:57

France Football: «Бавария» летом купит Фекира, Товена и Пепе за 145 млн евро

Eurosport.ru00:58

«Бавария» интересуется тремя игроками Лиги 1

Sport24.ru02:34

Трансферы Фекира, Товена и Николя Пепе могут обойтись «Баварии» в 140 млн евро

Sports.ru00:36
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Шальке» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» сыграет с немецким «Шальке» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 11 декабря в Гельзенкирхене.
Обновлено в 09:23
Футбол

Солари: «Реал» полностью сконцентрирован на игре с ЦСКА

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари заявил, что на данный момент команда полностью сфокусирована на матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:37
Футбол

Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон принес извинения за инцидент в матче РПЛ против "Крыльев Советов".
Обновлено в 10:15
Футбол

Черышев вошел в заявку «Валенсии» на матч с «МЮ» в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной России Денис Черышев был включен в заявку «Валенсии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 09:41
Футбол

Гвардиола: «Расизм есть повсюду, не только в футболе»

Обновлено в 09:26
Футбол

«Енисей» на сборах запланировал восемь контрольных матчей

На сборах запланировано восемь контрольных матчей, информация о соперниках появится позднее.
Обновлено в 09:18
Футбол

Давид Сильва выбыл на несколько недель

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва получил травму в матче 16-го тура АПЛ против "Челси".
Обновлено в 10:01
Футбол

Артем Дзюба полетел в отпуск раньше одноклубников

Обновлено в 09:18
Футбол

«Тоттенхэм» нацелился на Марко Асенсио

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала» Марко Асенсио, Хотя 22-летний хавбек не спешит покидать испанский клуб.
Обновлено в 10:12
Футбол

Ариц Адурис забил в 14-м сезоне Примеры подряд

В поединке чемпионата Испании форвард «Атлетика» Ариц Адурис стал героем матча – он забил победный гол в ворота «Жироны», реализовав пенальти.
Обновлено в 05:45
Футбол

Головин пропустит матч Лиги чемпионов против «Боруссии»

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не примет участие в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии".
Обновлено в 06:24
Футбол

Кинтеро хочет вернуться в Европу, но не в «Порту»

Полузащитник "Ривер Плейт" Хуан Кинтеро в январе вернется в Европу, сообщает Marca со ссылкой на источник, близкий к колумбийцу.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Молодёжка» узнала соперников для отбора на Евро-2021

Молодёжная сборная России по футболу на отборочной стадии к чемпионату Европы в 2021 году сыграет с командами Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии.
Обновлено в 07:23
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«Рубин» поздравил Александра Бухарова с бракосочетанием

Нападающий казанского клуба, воспитанник татарстанского футбола Александр Бухаров сегодня принимал поздравления от родных и близких, друзей и партнеров по команде, а также многочисленных поклонников его таланта из числа фанатов «Рубина» — в столице Татарстана прошла церемония бракосочетания игрока и его возлюбленной Оксаны.
Обновлено в 10:09
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Открытие нового стадиона «Тоттенхэма» отложено до февраля

Лондонский «Тоттенхэм» до конца года на новый домашний стадион не переедет.
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Франк Рибери
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Французский футболист, полузащитник немецкого клуба «Бавария». Выступал за сборную Франции. Он в основном играет на позиции вингера, преимущественно с левой стороны, и известен своей скоростью, энергией и высокой точностью передач.
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Хамес Родригес
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, атакующий полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», выступающий на правах аренды за немецкую «Баварию», вице-капитан сборной Колумбии.
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