«Бавария» разгромила «Лейпциг» и в 19-й раз завоевала Кубок ГерманииРИА Новости 15:59

Встреча, прошедшая в субботу в Берлине, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Баварии". Голы забили Роберт Левандовский (29-я и 85-я минуты) и Кингсли Коман (78). "Бавария" в 19-й раз стала обладателем Кубка Германии.

«Бавария» разгромила «Лейпциг» и в 19-й раз завоевала Кубок Германии

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