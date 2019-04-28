«Бавария» и «Нюрнберг» сыграли вничью из-за незабитого пенальтиREGNUM вчера в 23:35

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра.

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