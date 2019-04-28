Футбол
«Бавария» и «Нюрнберг» сыграли вничью из-за незабитого пенальтиREGNUM вчера в 23:35
|46′
Томас Мюллер
Серж Гнабри
Матеус Перейра
|48′
|57′
Хави Мартинес
Хамес Родригес
Эвертон
|68′
Микаэль Исхак
Тимоти Тилльман
|72′
|72′
Хамес Родригес
Альфонсо Дэвис
|75′
Серж Гнабри
Эдуард Левен
Георг Марграйттер
|82′
Роберт Бауэр
Иво Иличевич
|88′
|90′
Альфонсо Дэвис
|90′+5′
Никлас Зюле
|36%
|Владение мячом
|64%
|68%
|Процент точных передач
|88%
|3
|Удары в сторону ворот
|8
|4
|Удары в створ ворот
|6
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|5
|8
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Нюрнберг
Расстановка 4‑4‑2
26
Матениа
16
Иличевич
28
Мюль
4
Эвертон
23
Ляйбольд
27
Перейра
18
Беренс
29
Эррас
10
Керк
37
Тилльман
33
Марграйттер
26
Ульрайх
32
Киммих
4
Зюле
5
Хуммельс
27
Алаба
22
Гнабри
19
Дэвис
18
Горетцка
6
Алькантара
29
Коман
9
Левандовски
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счётом 1:1. На 48-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нюрнберга» Матеус Перейра.
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Чемпионат Германии. «Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом», «Вольфсбург» разгромил «Хоффенхайм»
Sports.ru26 апреля в 02:35
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