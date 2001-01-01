Футбол

«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»Советский спорт 07:54

Отмечается, что на него претендуют Манчестер Сити и мюнхенская Бавария. Оба клуба готовы заплатить за испанца сумму отступных в 70 млн евро. Напомним, Родри перебрался в Атлетико летом 2018 года из Вильярреала за 25 млн евро.
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«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»

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Источник: «Манчестер Сити» согласился заплатить за Родри 70 миллионов евро

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Родри заявил «Атлетико» о желании уйти, но на него претендует не только «Ман Сити»

Sports.ru08:59
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