«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»Советский спорт 07:54

Отмечается, что на него претендуют Манчестер Сити и мюнхенская Бавария. Оба клуба готовы заплатить за испанца сумму отступных в 70 млн евро. Напомним, Родри перебрался в Атлетико летом 2018 года из Вильярреала за 25 млн евро.

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«Бавария» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Атлетико»

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