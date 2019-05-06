«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к ДибалеМатч ТВ 11:42

Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в другом клубе в наступающее летнее трансферное окно. По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинца заинтересована мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» и «МЮ» проявляют конкретный интерес к Дибале

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